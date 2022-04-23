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Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük övgü: "Tüyler diken diken!"

23.04.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ederek adeta şov yapmış ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e indirmişti. Sarı - lacivertlilerde oyuna sonradan giren Arda Güler'in etkili oyunu ve yaptığı asist, taraflı tarafsız herkes tarafından beğeni toplamıştı. Mehmet Demirkol, genç yıldızın performansının tüyleri diken diken ettiğini söyledi.

Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük övgü: "Tüyler diken diken!"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, son 10 maçta aldığı 9. galibiyetle yükselişini sürdürürken taraftarlarına da gelecek adına olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde adeta şahlanan sarı - lacivertlilerin performansı dikkatleri çekerken genç futbolcu Arda Güler için de flaş bir yorum geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı.

Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan Diego Rossi, Serdar Dursun (3), Enner Valencia ve Nazım Sangare'nin golleriyle 6-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarıda dahil olan Arda Güler, Enner Valencia'nın attığı golde yaptığı asistle dikkatleri üzerine çekti.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, genç yıldızın performansına dair Fanatik'teki köşesinde bir yazı kaleme aldı.

İŞTE DEMİRKOL'UN SÖZLERİ;

"ALEXVARİ PASLAR"

AA-20220422-27645548-27645537-CAYKUR_RIZESPOR_FENERBAHCE

"Arda Güler’in dün akşam biraz daha üzerine koyduğunu görmek çok özel. Markajdan kaçma becerisi, soğukkanlılık, hemen her seferinde doğru yere hareketleriyle ortaya çıkan rafine güç. Ve tabii evet; Alexvari paslar ve ortalar. 2 kez gole de çok yaklaştı. Birini Gökhan Gönül’ün çizgiden çıkarışı, ayrı bir hikaye tabii. Ayrıca biri asist olan 3 gollük 3 pası. Biri asiste giden kilit pas."

"TÜYLER DİKEN DİKEN

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"Arda Güler'e gelince! Sadece Fenerbahçelileri değil... Türkiye’deki hemen her futbolseveri de değil, biliyorum ki yurt dışındaki bir çok kişiyi de heyecanlandıran bir hikayenin başında olduğumuzu hep birlikte hissediyoruz. Tüylerimiz diken diken."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Arda Güler
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