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Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler için İngiltere'de transfer savaşı yaşanıyor! Birbirlerine girdiler...

01.07.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un oturmasının ardından geçtiğimiz sezon sarı - lacivertli formayla gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu. Geride bıraktığımız sezon süre aldığı maçlarda taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Güler için İngiliz devleri ciddi şekilde devreye girdi.

Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler için İngiltere'de transfer savaşı yaşanıyor! Birbirlerine girdiler...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: 2022/23 sezonu hazırlıklarına 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalar devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferlerinin ardından Emre Mor ile de anlaşmaya varılmıştı. Genç yıldız Arda Güler'in geleceği ise merak ediliyordu.

MYNET - DIŞ HABERLER

ARDA GÜLER İÇİN FLAŞ GELİŞME

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Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

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Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de sık sık forma şansı bulan Güler için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

DEVLER BİRBİRİNE GİRDİ

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Mirror'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Arda Güler'i transfer etmek için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

'TÜRK MESSI'

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Haberde 17 yaşındaki futbolcu için 'Türk Messi' ifadesi kullanılırken, Londra ekibiyle Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı aktarıldı.

CITY VE LIVERPOOL DA EKLENDİ

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Öte yandan teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool ve Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin de transfer için devrede olduğu öne sürüldü.

10 MİLYON EURO

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Fransa Ligi takımlarından Lyon'un ise Arda Güler için 10 milyon euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı kaydedilirken, sarı - lacivertlilerin oyuncunun satışına kesinlikle sıcak bakmadığı öğrenildi.

Geride bıraktığımız sezon 16 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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