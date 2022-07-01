Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler için İngiltere'de transfer savaşı yaşanıyor! Birbirlerine girdiler...

Son dakika haberleri: 2022/23 sezonu hazırlıklarına 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalar devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferlerinin ardından Emre Mor ile de anlaşmaya varılmıştı. Genç yıldız Arda Güler'in geleceği ise merak ediliyordu.
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Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de sık sık forma şansı bulan Güler için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.
Mirror'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Arda Güler'i transfer etmek için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.
Haberde 17 yaşındaki futbolcu için 'Türk Messi' ifadesi kullanılırken, Londra ekibiyle Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı aktarıldı.
Öte yandan teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool ve Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin de transfer için devrede olduğu öne sürüldü.
Fransa Ligi takımlarından Lyon'un ise Arda Güler için 10 milyon euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı kaydedilirken, sarı - lacivertlilerin oyuncunun satışına kesinlikle sıcak bakmadığı öğrenildi.
Geride bıraktığımız sezon 16 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
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