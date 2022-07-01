Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler için İngiltere'de transfer savaşı yaşanıyor! Birbirlerine girdiler...

Son dakika haberleri: 2022/23 sezonu hazırlıklarına 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalar devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferlerinin ardından Emre Mor ile de anlaşmaya varılmıştı. Genç yıldız Arda Güler'in geleceği ise merak ediliyordu.

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ARDA GÜLER İÇİN FLAŞ GELİŞME

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de sık sık forma şansı bulan Güler için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

DEVLER BİRBİRİNE GİRDİ

Mirror'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Arda Güler'i transfer etmek için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

'TÜRK MESSI'

Haberde 17 yaşındaki futbolcu için 'Türk Messi' ifadesi kullanılırken, Londra ekibiyle Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı aktarıldı.

CITY VE LIVERPOOL DA EKLENDİ

Öte yandan teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool ve Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin de transfer için devrede olduğu öne sürüldü.

10 MİLYON EURO

Fransa Ligi takımlarından Lyon'un ise Arda Güler için 10 milyon euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı kaydedilirken, sarı - lacivertlilerin oyuncunun satışına kesinlikle sıcak bakmadığı öğrenildi.

Geride bıraktığımız sezon 16 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

