Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler için ters köşe! PSG derken başka bir dünya devine...

Teknik direktörlük koltuğunda 1 sezonluğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı - lacivertli takımda taraftarlar, Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte yapılacak transferlere ve gerçekleşecek olan ayrılıklara odaklandı.

GÜNDEM: ARDA GÜLER!

Geride bıraktığımız sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan ancak sergilenen inişli çıkışlı performans sonrasında İsmail Kartal'la yola devam eden Fenerbahçe'de her iki teknik direktörle de şans bulan ve kalitesini ispatlayan Arda Güler, gündemden düşmüyor.

PSG İDDİALARI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in transfer etmek istediği ve uzun süredir görüşmelerin yapıldığı ortaya çıkan Güler için flaş bir haber daha ortaya çıktı.

ÇOK CİDDİ BİR TALİP DAHA

İddiaya göre sarı - lacivertli ekibin süper yeteneği Arda Güler'e çok ciddi bir talip daha çıktı.

BAYERN VE DORTMUND'DAN DİREKT TEKLİF

Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki futbolcunun direkt olarak ailesiyle temasa geçtiği ve teklif yaptığı öne sürüldü.

AİLESİ SICAK BAKIYOR

Arda Güler ve babasının ise bu teklife sıcak baktığı ancak "Fenerbahçe'yi yüz üstü bırakıp gitti" eleştirileriyle karşı karşıya kalmaktan çekindikleri belirtildi.

30 MİLYON EURO

Kısa süre önce Sarı- Lacivertli kulüple 2025 yılına kadar sürecek olan yeni sözleşme imzalayan genç yıldızın sözleşmesinde 30 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olduğu ifade ediliyor. Arda Güler'e talip olan iki kulübün de bu parayı hemen ödemeye hazır olduğu ve yıldız futbolcuyu ikna için uğraştığı gelen bilgiler arasında.

