Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler, yuvadan uçabilir! Avrupa devi talip...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet alan ve 32. haftadaki Galatasaray derbisinden 2-0'lık üstünlükle ayrılan Fenerbahçe'de bahar rüzgarları esiyor. Sarı - lacivertlilerin bu grafiğinin yanı sıra genç yıldız Arda Güler'in de performansı dillerden düşmüyor.

Bu sezon gösterdiği çıkışla bir anda Türk futbol gündeminin zirvesine yerleşen 17 yaşındaki Arda Güler'e yurt dışından da büyük ilgi var.

EN CİDDİ TALİP: DORTMUND

Ancak Arda Güler'e en ciddi ilginin Alman kulübü Borussia Dortmund'dan geldiği ifade edildi.

AİLESİ DE SEVİNDİ

Alman kulübünün bu ilgisinden Arda'nın ailesinin de hoşnut olduğu, genç oyuncunun Almanya'da daha iyi bir eğitime tabi tutulacağına inandığı ifade ediliyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Arda'nın serbest kalma bedeli 30 milyon Euro civarında. Üstelik Fenerbahçe Yönetimi Arda, 18 yaşını geçtiğinde 3 yıllık sözleşmeyi 5 yıla tamamlamayı da planlıyor.

ACELE YOK

Sarı-Lacivertli kurmayların Dortmund'un Arda'ya olan ilgisinden haberdar olduğu ancak yönetimin bu konuda hiç acele etmediği, oyuncunun gelişimine ve Fenerbahçe'ye vereceği maksimum katkıya konsantre olduğu belirtiliyor.

TARAFTAR DAHA ÇOK İSTİYOR

Arda Güler bu sezon çok iyi bir gelişim göstermiş olsa da taraftarlar onun çok daha fazla süre almasını istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şu anda genç yıldızı maçın 2. yarılarında sahaya sürmeyi daha uygun görüyor.

AVRUPA'NIN YAKIN TAKİBİNDE

Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Alman televizyonlarında sıkça yer almış ve geleceğin büyük yıldız adayı olarak gösterilmişti. Arda aynı zamanda kendi yaş gurubunda en iyi 10 futbolcudan biri gösterildi.

"BİZİ BIRAKMA..."

Arda'nın Borussia Dortmund'un takibinde olduğunu öğrenen Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyadan "Bizi bırakma" yorumlarında bulundular.

(Takvim)



