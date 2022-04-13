SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler, yuvadan uçabilir! Avrupa devi talip...

Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler, yuvadan uçabilir! Avrupa devi talip...

13.04.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0'la geçmiş ve oynadığı son 8 maçta 7. galibiyetini almıştı. Sarı - lacivertlilerin son haftalarda ortaya koyduğu oyun taraftarlar tarafından büyük beğeni toplarken, genç yıldız Arda Güler'in performansı da Avrupa kulüplerinin radarında yer alıyor. 17 yaşındaki futbolcu için en ciddi talibin Borussia Dortmund olduğu belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler, yuvadan uçabilir! Avrupa devi talip...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet alan ve 32. haftadaki Galatasaray derbisinden 2-0'lık üstünlükle ayrılan Fenerbahçe'de bahar rüzgarları esiyor. Sarı - lacivertlilerin bu grafiğinin yanı sıra genç yıldız Arda Güler'in de performansı dillerden düşmüyor.

Bu sezon gösterdiği çıkışla bir anda Türk futbol gündeminin zirvesine yerleşen 17 yaşındaki Arda Güler'e yurt dışından da büyük ilgi var.

EN CİDDİ TALİP: DORTMUND

20220313_2_52602104_74650950 (Large)

Ancak Arda Güler'e en ciddi ilginin Alman kulübü Borussia Dortmund'dan geldiği ifade edildi.

AİLESİ DE SEVİNDİ

20220313_2_52602209_74651256 (Large)

Alman kulübünün bu ilgisinden Arda'nın ailesinin de hoşnut olduğu, genç oyuncunun Almanya'da daha iyi bir eğitime tabi tutulacağına inandığı ifade ediliyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME

20220313_2_52601872_74649891

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Arda'nın serbest kalma bedeli 30 milyon Euro civarında. Üstelik Fenerbahçe Yönetimi Arda, 18 yaşını geçtiğinde 3 yıllık sözleşmeyi 5 yıla tamamlamayı da planlıyor.

ACELE YOK

arda_gulerin_fenerbahceye_46fa9_800

Sarı-Lacivertli kurmayların Dortmund'un Arda'ya olan ilgisinden haberdar olduğu ancak yönetimin bu konuda hiç acele etmediği, oyuncunun gelişimine ve Fenerbahçe'ye vereceği maksimum katkıya konsantre olduğu belirtiliyor.

TARAFTAR DAHA ÇOK İSTİYOR

Arda Güler bu sezon çok iyi bir gelişim göstermiş olsa da taraftarlar onun çok daha fazla süre almasını istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şu anda genç yıldızı maçın 2. yarılarında sahaya sürmeyi daha uygun görüyor.

AVRUPA'NIN YAKIN TAKİBİNDE

Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Alman televizyonlarında sıkça yer almış ve geleceğin büyük yıldız adayı olarak gösterilmişti. Arda aynı zamanda kendi yaş gurubunda en iyi 10 futbolcudan biri gösterildi.

"BİZİ BIRAKMA..."

Arda'nın Borussia Dortmund'un takibinde olduğunu öğrenen Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyadan "Bizi bırakma" yorumlarında bulundular.

(Takvim)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derbi dünya basınında! Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki varDerbi dünya basınında! Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki var
Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!
Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Borussia Dortmund Arda Güler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı görevinden istifa etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı görevinden istifa etti

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler?

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler?

Derbi dünya basınında! Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki var

Derbi dünya basınında! Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki var

Beşiktaş'tan ezeli rakibine tarihi çalım!

Beşiktaş'tan ezeli rakibine tarihi çalım!

Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri! Heyecanlandıran açıklama...

Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri! Heyecanlandıran açıklama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.