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Son dakika: Fenerbahçeli Diego Rossi'nin kariyerindeki ilki görenler şaşırdı!

02.05.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye sezon başında Amerika'dan transfer olan Diego Rossi, gösterdiği performansla formunun zirvesine çıktı. Ayrıca Uruguaylı futbolcu, kariyerinde ilk kez milli takıma davet edildi.

Son dakika: Fenerbahçeli Diego Rossi'nin kariyerindeki ilki görenler şaşırdı!
Diego Rossi

Diego Rossi

URU Uruguay
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Diego Rossi, son haftaların en formda isimlerinden biri. Golleri ve asistleriyle Fenerbahçe’ye hayat veren Uruguaylı oyuncu için aslında işler hiç de iyi başlamamıştı.

İSMAİL KARTAL İLE YÜKSELİŞ

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24 yaşındaki oyuncu sezon başında Los Angeles’tan kiralandı. Vitor Pereira’nın 3’lü savunmalı sistemi ve kadroda sürekli rotasyona gitmesi, Rossi’nin form bulmasını zorlaştırdı. İsmail Kartal’ın göreve gelmesi, Fenerbahçe için olduğu kadar Uruguaylı yıldız için de dönüm noktası oldu.

URUGUAY MİLLİ TAKIMI'NA KADAR ÇIKTI

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Diego Rossi önce düzenli olarak 11’de görev yapmaya başladı, ardından golleri ve asistleriyle ön plana çıktı. Bu performansı, başarılı oyuncunun kariyerinde ilk kez Uruguay Milli Takımı’nın formasını giymesini de sağladı. Bu durum adeta doping etkisi yarattı, Rossi’nin formu zirve yaptı.

HAYALİ: DÜNYA KUPASI

Fenerbahçe’nin bonservisini almasıyla birlikte yıldız kanat oyuncusu uçuşa geçti. 24 yaşındaki futbolcu son 9 lig maçında 4 kez ağları sarsıp, 3 de asist yaptı. Rossi’nin hedefi, bu performansını yeni sezona da taşımak ve Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası’na giderek en büyük hayalini gerçekleştirmek.

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