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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular ceza aldı mı? Merakla beklenen PFDK kararları az önce açıklandı, 6 maç seyircisiz oynama cezası...

03.04.2024 14:30
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Son dakika haberi! Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlarla ilgili olarak futbolcular PFDK'ya sevkedilmişti. PFDK, Trabzonspor'a 6 maç ceza verdi. Öte yandan Fenerbahçeli futbolculardan Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat bir maç ceza aldı. Batshuayi ve Osayi Samuel ise ceza almadı.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular ceza aldı mı? Merakla beklenen PFDK kararları az önce açıklandı, 6 maç seyircisiz oynama cezası...

SON DAKİKA! Belçikalı golcü Batshuayi ve Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel'e ceza verilmedi. Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama cezası verilirken Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'a da 1 maç men cezası verildi.

acaca

OLAYLI MAÇIN FATURASI BELLİ OLDU!

Bright Osayi-Samuel, ceza almadı.
Jayden Oosterwolde - 1 maç men, toplam 52 bin TL para cezası
Trabzonspor - İç sahada 6 maç seyircisiz oynama
İrfan Can Eğribayat - 1 maç men, 13 bin TL
Egemen Korkmaz - 1 maç men, 13 bin TL
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