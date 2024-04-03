SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular ceza aldı mı? Merakla beklenen PFDK kararları az önce açıklandı, 6 maç seyircisiz oynama cezası...

SON DAKİKA! Belçikalı golcü Batshuayi ve Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel'e ceza verilmedi. Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama cezası verilirken Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'a da 1 maç men cezası verildi.

OLAYLI MAÇIN FATURASI BELLİ OLDU!

Bright Osayi-Samuel, ceza almadı.

Jayden Oosterwolde - 1 maç men, toplam 52 bin TL para cezası

Trabzonspor - İç sahada 6 maç seyircisiz oynama

İrfan Can Eğribayat - 1 maç men, 13 bin TL

Egemen Korkmaz - 1 maç men, 13 bin TL

Kürşat Çiftlik, Okan Özkan - 15 gün hak mahrumiyeti cezaları aldı.







