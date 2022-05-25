Son dakika: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaraylı Arda Turan'ın elini öptü!

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final 1. karşılaşmasında Eyüpspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırladı. Süper Lig'in büyük takımlarında top koşturan futbolcular ise maçı yerinde takip ettiler.

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor müsabakasını tribünden izlediler.

ARDA TURAN'IN ELİNİ ÖPTÜ

Maç öncesinde üç isim de samimi görüntüler sergilerken İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın elini öptü ve ikili sarıldı.

Bu görüntü, sosyal medyada taraftarlar tarafından çokça konuşuldu.

