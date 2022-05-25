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Son dakika: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaraylı Arda Turan'ın elini öptü!

25.05.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti. Galatasaraylı Arda Turan, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, karşılaşmayı tribünden takip ettiler. İrfan Can Kahveci ve Arda Turan arasında kameralara yansıyan bir an ise sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaraylı Arda Turan'ın elini öptü!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final 1. karşılaşmasında Eyüpspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırladı. Süper Lig'in büyük takımlarında top koşturan futbolcular ise maçı yerinde takip ettiler.

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor müsabakasını tribünden izlediler.

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ARDA TURAN'IN ELİNİ ÖPTÜ

Maç öncesinde üç isim de samimi görüntüler sergilerken İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın elini öptü ve ikili sarıldı.

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Bu görüntü, sosyal medyada taraftarlar tarafından çokça konuşuldu.

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