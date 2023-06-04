Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay sözler! 'Bu sene şaibeyle dolu!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'ten olay yaratan açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu, ezeli rakipleri Galatasaray'a ağır göndermelerde bulundu ve sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte İsmail Yüksek'in sözleri;

"ŞAİBELİ BİR LİG"

"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! "

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz."



