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Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay sözler! 'Bu sene şaibeyle dolu!'

04.06.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, maç öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Genç futbolcu, 'Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum' ifadelerini kullanarak ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay sözler! 'Bu sene şaibeyle dolu!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'ten olay yaratan açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu, ezeli rakipleri Galatasaray'a ağır göndermelerde bulundu ve sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte İsmail Yüksek'in sözleri;

"ŞAİBELİ BİR LİG"

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"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! "

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

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"Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz."


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