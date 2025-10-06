Son dakika: FIFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine daha transfer yasağı! Tahtası süresiz kapatıldı...

Türk kulüplerinin toplamda 175 dosyası bulunan FIFA'da 3 Süper Lig ekibine daha ceza kesildi. Eylül ayından Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, 2 kulübe daha transfer cezası verdi.

FIFA'DAN TRANSFER YASAĞI

FIFA; Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı verdi. 1. Lig ekibi Adana Demirspor ve Süper Lig ekibi Kayserispor 3 dönem aldı.

Diğer Süper Lig ekibi Eyüpspor'a ise süresiz ceza verildi. Transfer tahtası kapatıldı.

SELÇUK ŞAHİN GÖNDERİLMİŞTİ

Eyüpspor da alınan başarısız sonuçlarla birlikte teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı. Kayserispor, 18 takımlı Süper Lig’de bu sezon galibiyet alamayan tek takım durumunda. 8 haftada 5 puan toplayan Kayserispor, 17. sırada yer alıyor. İki Süper Lig ekibinin de devre arası transfer dönemine kadar çözmesi gereken 2 dosyası bulunuyor.