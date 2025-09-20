SPOR

SON DAKİKA: Filenin Efeleri tarih yazmaya devam ediyor! Hollanda'yı da devirdik, çeyrek finaldeyiz...

Filenin Efeleri, Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi ve tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Milliler, Milletler Ligi’nde kaybettikleri rakibinden rövanşı alırken, G Grubu’nu namağlup lider tamamladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Filenin Efeleri Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya geldi.

ÇEYREK FİNALDEYİZ!

Milliler rakibini setlerde 3-1 mağlup etmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırarak tarihte bir ilki gerçekleştirdi.

1'inci Set sonucu: Türkiye 27-29 Hollanda (0-1)

2'inci Set sonucu: Türkiye 25-23 Hollanda (1-1)

3'üncü Set sonucu: Türkiye 25-16 Hollanda (2-1)

4'üncü Set sonucu: Türkiye 25-19 Hollanda (3-1)

RÖVANŞI ALDIK

Milletler Ligi'nde bu yıl Hollanda'ya 3-1 yenilen Türkiye, aynı zamanda rakibinden rövanşı da almış oldu.

GRUBU LİDER TAMAMLADIK

Şampiyona tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan milliler; Kanada, Japonya ve Libya'nın yer aldığı G Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

Başantrenörlük görevine Slobodan Kovac geldikten sonra çıkışa geçen A Milli Takım, üç maçta bir set kaybetti. Ay-yıldızlılar, Polonya ve ABD ile sadece bir set kaybeden üç takımdan biri oldu.

Milli takım, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan Japonya ve Kanada'yı 3-0'la yenerek adından söz ettirdi.

Liderlik maçında Polonya'ya 3-1 mağlup olan Hollanda ise B Grubu'nu 2. sırada bitirdi.

MİLLİLER, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA 5. KEZ KATILIYOR

Milli takım, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda boy gösterdi.

Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na 5. kez katılan Türkiye, en iyi derecesini 2022 yılında elde etti.

Polonya ve Slovenya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda ABD'ye 3-2 yenilen milliler, organizasyonu 11. sırada tamamladı.

Hollanda Voleybol son dakika filenin efeleri milli takım
mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

