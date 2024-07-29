SON DAKİKA: Filenin Sultanları olimpiyatlara galibiyetle başladı! Milliler setler 2-0 geriye düşse de maçı 3-2 kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. 2 saat 27 dakika süren mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Filenin Sultanları oldu.
Sultanlar rakibi karşısında setlerde 2-0 geriye düşse 2-2 beraberliği yakalamayı başardı ve mücadeleyi final setini taşıdı.
Final setinde milliler rakibini 15-13 mağlup ederek galibiyete uzanmayı başardı.
2018'den bu yana Hollanda'ya yenilmeyen milliler yenilmezlik serisini sürdürdü.
Melissa Vargas, Olimpiyat tarihinde tek maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu.
SETLER
1'NCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 19-25 HOLLANDA
2'NCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 19-25 HOLLANDA
3'NCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 HOLLANDA
4'NCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 HOLLANDA
5'NCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 15-13 HOLLANDA
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:
1 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-İtalya