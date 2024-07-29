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  4. SON DAKİKA: Filenin Sultanları olimpiyatlara galibiyetle başladı! Milliler setler 2-0 geriye düşse de maçı 3-2 kazandı

SON DAKİKA: Filenin Sultanları olimpiyatlara galibiyetle başladı! Milliler setler 2-0 geriye düşse de maçı 3-2 kazandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.07.2024 12:28
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Son dakika... A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'teki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Final setine giden mücadelede kazanan Türkiye oldu. Sultanlar bu galibiyetle 2024 Paris Olimpiyatları'na kazanarak başlarken, rakibi Hollanda karşısında 2018 yılından bu yana süren galibiyet serisini de devam ettirmeyi başardı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Filenin Sultanları olimpiyatlara galibiyetle başladı! Milliler setler 2-0 geriye düşse de maçı 3-2 kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. 2 saat 27 dakika süren mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Filenin Sultanları oldu.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜK

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Sultanlar rakibi karşısında setlerde 2-0 geriye düşse 2-2 beraberliği yakalamayı başardı ve mücadeleyi final setini taşıdı.

FİNAL SETİNDE KAZADIK

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Final setinde milliler rakibini 15-13 mağlup ederek galibiyete uzanmayı başardı.

SERİYİ SÜRDÜRDÜK

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2018'den bu yana Hollanda'ya yenilmeyen milliler yenilmezlik serisini sürdürdü.

VARGAS TARİHE GEÇTİ

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Melissa Vargas, Olimpiyat tarihinde tek maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu.

SETLER
1'NCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 19-25 HOLLANDA
2'NCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 19-25 HOLLANDA
3'NCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 HOLLANDA
4'NCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 HOLLANDA
5'NCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 15-13 HOLLANDA

MAÇ PROGRAMI

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol son dakika milli takım Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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