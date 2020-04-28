SON DAKİKA | Fransa'dan ligi bitirme kararı

Fransa'da hükümet, Ağustos ayına kadar futbolun durdurulması kararını verdi.Ligue 1 ve Ligue 2 yönetimleri, bu sezonu şu an olduğu şekilde bitirme kararı aldı. 2020-21 sezonunun Ağustos ayında başlaması planlanıyor.
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