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  4. SON DAKİKA | Fransa Ligue 1'de PSG şampiyon ilan edildi

SON DAKİKA | Fransa Ligue 1'de PSG şampiyon ilan edildi

FRANSA HABERLERİ  | 30.04.2020 18:25 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) mevcut puan durumuyla tescil edildi. PSG şampiyon ilan edildi

SON DAKİKA | Fransa Ligue 1'de PSG şampiyon ilan edildi

Fransa Ligue 1 yönetimi, corona virüsü sebebiyle mevcut sıralamayı kabul ederek ligin sonlandırılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Paris Saint-Germain şampiyon ilan edildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Darısı Beşiktaş'ın başına
Adamlar hak ediyordu normal sonuç.
adamlar şampiyon luga abone zaten
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