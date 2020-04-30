SON DAKİKA | Fransa Ligue 1'de PSG şampiyon ilan edildi

Fransa Ligue 1 yönetimi, corona virüsü sebebiyle mevcut sıralamayı kabul ederek ligin sonlandırılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Paris Saint-Germain şampiyon ilan edildi.
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