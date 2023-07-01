Son dakika: Fransa savaş alanına döndü, dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe kayıtsız kalamadı! 'Bunun daha barışçıl yolları var!'

Son dakika haberleri: Fransa'da yaşanan olayların ardı arkası kesilmezken, tüm dünya yaşananları dikkatle takip ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda 1000 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtmişti. Darmanin, polis kurşunuyla ölen genç için patlak veren olaylara dair ülke genelinde 45 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini söylemişti.

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesi sonucu birçok kentte protesto gösterileri düzenlenmiş ve çıkan arbede sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtildi.

MBAPPE KAYITSIZ KALAMADI

Ülkede peş peşe olaylar yaşanırken, Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın formalarını terleten dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe olanlara sessiz kalmadı.

"ŞİDDET SONA ERMELİ"

Protestoculara sakin olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Mbappe'nin ifadeleri şu şekilde;

"Tüm Fransızlar gibi biz de genç Nahel'in ölümü karşısında yıkıldık ve şoke olduk. Öncelikle kendisine ve en içten taziyelerimizi sunduğum ailesine başsağlığı diliyorum. Bu kabul edilemez kaybın hangi koşullarda gerçekleştiğine kayıtsız kalamayız. Bu trajik olay sonrası nedenini anladığımız ama biçimini onaylayamadığımız popüler öfkeye tanık olduk. İşçi sınıfından birçoğumuz için ortaya çıkan bu acı ve üzüntüyü beraber paylaşıyoruz. Ancak şiddet hiçbir şeyi çözmez. Yok etmeye çalıştığınız yerler kendi mülkünüz, mahalleleleriniz, kasabalarınız ve akrabalarınızın evidir. Bu aşırı gerilim bağlamında sessiz kalamayız. Vicdanımız; bizi yatıştırma, farkındalık ve hesap verebilirlik çağrısı yapmaya teşvik ediyor. Şehirlerimizin yeniden huzura kavuşması için mahallelerimizin insanlarının çalışması gerekiyor. 'Birlikte yaşamamız' tehlikeye girdi ve bunu korumak hepimizin sorumluluğu. Kendinizi ifade etmenin daha barışçıl ve yapıcı yolları da var. Enerjimizi şiddete değil, düşünmeye ve konuşmaya odaklamalıyız. Şiddet sona ermeli; yerini karşılıklı diyalog ve yeniden yapılandırma almalı."

OLAY OLDU

Mbappe'nin bu açıklaması sonrasında birçok Twitter kullanıcısı, yıldız ismin ifadelerini kısa süre içinde yorumladı. Bazı kişiler, yazının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iletişim ekibi tarafından yazıldığını iddia ederek oyuncuyu eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nahel'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.



