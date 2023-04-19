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Son dakika: Fransızlar transferi böyle duyurdu: 'Galatasaray, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı!'

19.04.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada sarı - kırmızılıların 2. golünü kaydeden Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basını, Galatasaray'ın Arjantinli yıldız için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika: Fransızlar transferi böyle duyurdu: 'Galatasaray, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı!'

Son dakika haberleri: Alanyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'İn 30. haftasında kozlarını paylaştı. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden Mauro Icardi, ikinci yarının başında oyundan alınmıştı.

FRANSA'DAN FLAŞ İDDİA

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Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun adalesinde bir sertleşme meydana geldiğini açıklamıştı. Durumunun iyi olduğu belirtilen Arjantinli yıldız için Fransa'dan flaş bir haber ortaya atıldı.

'GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI'

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Radio France'ın haberine göre Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Golcü oyuncunun bonservisiyle alakalı herhangi bir bilgi ise verilmedi.

KENDİSİ DE KALMAK İSTİYOR

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Ayrıca Mauro Icardi de Galatasaray'da kalmak istediğini belirtmişti. Teknik direktör Okan Buruk da yıldız futbolcunun takımda kalmasını istediğini kaydetmişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 resmi maça çıkan Icardi, 14 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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