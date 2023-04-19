Son dakika: Fransızlar transferi böyle duyurdu: 'Galatasaray, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı!'

Son dakika haberleri: Alanyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'İn 30. haftasında kozlarını paylaştı. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden Mauro Icardi, ikinci yarının başında oyundan alınmıştı.

FRANSA'DAN FLAŞ İDDİA

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun adalesinde bir sertleşme meydana geldiğini açıklamıştı. Durumunun iyi olduğu belirtilen Arjantinli yıldız için Fransa'dan flaş bir haber ortaya atıldı.

'GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI'

Radio France'ın haberine göre Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Golcü oyuncunun bonservisiyle alakalı herhangi bir bilgi ise verilmedi.

KENDİSİ DE KALMAK İSTİYOR

Ayrıca Mauro Icardi de Galatasaray'da kalmak istediğini belirtmişti. Teknik direktör Okan Buruk da yıldız futbolcunun takımda kalmasını istediğini kaydetmişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 resmi maça çıkan Icardi, 14 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

