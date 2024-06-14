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SON DAKİKA: Futbol şöleni başlıyor! EURO 2024 açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geliyor... İşte ilk 11'ler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.06.2024 19:59
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Almanya'da 10 şehirde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, bugün yapılacak Almanya-İskoçya maçıyla başlıyor. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu!

SON DAKİKA: Futbol şöleni başlıyor! EURO 2024 açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geliyor... İşte ilk 11'ler

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

İSKOÇYA: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Christie, McGregor, McGinn; Adams.

MAÇA DAKİKALAR KALDI

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Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyon, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında Münih Futbol Arena'da oynanacak açılış müsabakasıyla start alacak.

TSİ 22.00'de başlayacak maç, TRT 1'den yayınlanacak.

GRUPLARDAN 16 TAKIM ÇIKACAK

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Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.

Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.

EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.

TÜRKİYE, F GRUBU'NDA

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A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

STATLAR

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EURO 2024, Almanya'nın 10 şehrinde ve stadında düzenlenecek.

Turnuvaya başken Berlin'in yanı sıra Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stutgart ve Düsseldorf kentleri ev sahipliği yapacak.

Şehirlere göre statlar ve kapasiteleri şöyle:

Şehir Stat Kapasite
Berlin - Berlin Olimpiyat Stadı 71 bin
Leipzig - Leipzig Stadı 40 bin
Hamburg - Volkspark Stadı 49 bin
Dortmund - BVB Stadı 62 bin
Stuttgart - Stuttgart Arena 51 bin
Gelsenkirchen - AufSchalke Arena 50 bin
Düsseldorf - Düsseldorf Arena 47 bin
Frankfurt - Frankfurt Arena 47 bin
Köln - Köln Stadı 43 bin
Münih - Münih Futbol Arena 66 bin

MAÇ PROGRAMI

EURO 2024 gruplarında TSİ maç programları şöyle:

A Grubu:

Bugün:

22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)

Yarın:

16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)

19 Haziran Çarşamba:

19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)

22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)

23 Haziran Pazar:

22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)

22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)

B Grubu:

Yarın:

19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)

22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)

19 Haziran Çarşamba:

16.00 Hırvatistan-Arnavutluk (Volkspark)

20 Haziran Perşembe:

22.00 İspanya-İtalya (AufSchalke Arena)

24 Haziran Pazartesi:

22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)

22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)

C Grubu:

Yarın:

19.00 Slovenya-Danimarka (Stuttgart Arena)

22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena

20 Haziran Perşembe:

16.00 Slovenya-Sırbbistan (Münih Futbol Arena)

19.00 Danimarka-İngiltere (Frankfurt Arena)

25 Haziran Salı:

22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)

22.00 Danimarka-Sırvistan (Münih Futbol Arena)

D Grubu:

16 Haziran Pazar:

16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark)

17 Haziran Pazartesi:

22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena)

21 Haziran Cuma:

19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat)

22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)

25 Haziran Salı:

19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)

19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)

E Grubu:

17 Haziran Pazartesi:

16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena)

19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena)

21 Haziran Cuma:

16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)

22 Haziran Cumartesi:

22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)

19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)

F Grubu:

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

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