Son dakika: Futbolda tarihi olay! Maçların dakikası değişiyor

Son dakika haberleri... FIFA'dan yine devrim niteliğinde bir karar geliyor! Ofsayt kuralının tamamen kaldırılması tartışılırken maç sürelerinin uzatılması gündeme geldi. Katar'da oynanacak Dünya Kupası öncesi bir toplantı yapan FIFA yetkilileri, herkesi şaşırtacak bir olaya imza atacak.

SON DAKİKA: MAÇLARIN DAKİKASI DEĞİŞİYOR

Corriere dello Sport'un haberine göre FIFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) onay gelmesi durumunda, maçların dakikasını uzatacak. İlk tahminlere göre müsabakaların 90'dan 100'e çıkarılması üzerinde duruluyor. Bir diğer iddia da 110 dakika olması yönünde...

90 DAKİKANIN SADECE 60,2'Sİ KULLANILIYOR

Mevcut düzende 90 dakikanın sadece 60'ı kullanılıyor. Futbolcuların bazı durumlarda oyunu yavaşlatmaya yönelik hareketleri, oyuncu değişikleri ile birlikte tüm etkenler bir araya geldiğinde futbol oynanan sürenin yaklaşık 60 dakikada sınırlı kalması, tartışmalara yol açtı. CIES'in araştırmasına göre bir Şampiyonlar Ligi'nde normal sürenin sadece yüzde 60,2'sinde etkin kullanılabiliyor.

DÜNYA KUPASI'NDA TEST EDİLECEK

Haberde, planlanan bu değişikliğin ilk olarak 2022 Katar Dünya Kupası'nda görüleceği belirtildi. Bu teklifin teyidinin ise yakın zamanda İtalya'yı ziyaret eden FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan alındığı kaydedildi.



