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Son dakika: Futbolda tarihi olay! Maçların dakikası değişiyor

06.04.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yıllardır tartışılan futbol kurallarına devrim niteliğinde bir değişim geliyor. Futbol topunun oyunda kalma süresinin çok düşük olduğundan FIFA'dan olay yaratacak bir hamle yapılıyor. IFAB'ın onay vermesi halinde, Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası maçlarının 90 dakika değil, 100 dakika üzerinden oynanması planlanıyor. Bu kural sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son dakika: Futbolda tarihi olay! Maçların dakikası değişiyor

Son dakika haberleri... FIFA'dan yine devrim niteliğinde bir karar geliyor! Ofsayt kuralının tamamen kaldırılması tartışılırken maç sürelerinin uzatılması gündeme geldi. Katar'da oynanacak Dünya Kupası öncesi bir toplantı yapan FIFA yetkilileri, herkesi şaşırtacak bir olaya imza atacak.

SON DAKİKA: MAÇLARIN DAKİKASI DEĞİŞİYOR

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Corriere dello Sport'un haberine göre FIFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) onay gelmesi durumunda, maçların dakikasını uzatacak. İlk tahminlere göre müsabakaların 90'dan 100'e çıkarılması üzerinde duruluyor. Bir diğer iddia da 110 dakika olması yönünde...

90 DAKİKANIN SADECE 60,2'Sİ KULLANILIYOR

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Mevcut düzende 90 dakikanın sadece 60'ı kullanılıyor. Futbolcuların bazı durumlarda oyunu yavaşlatmaya yönelik hareketleri, oyuncu değişikleri ile birlikte tüm etkenler bir araya geldiğinde futbol oynanan sürenin yaklaşık 60 dakikada sınırlı kalması, tartışmalara yol açtı. CIES'in araştırmasına göre bir Şampiyonlar Ligi'nde normal sürenin sadece yüzde 60,2'sinde etkin kullanılabiliyor.

DÜNYA KUPASI'NDA TEST EDİLECEK

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Haberde, planlanan bu değişikliğin ilk olarak 2022 Katar Dünya Kupası'nda görüleceği belirtildi. Bu teklifin teyidinin ise yakın zamanda İtalya'yı ziyaret eden FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan alındığı kaydedildi.


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