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SON DAKİKA: Galataray'da iki ayrılık birden! Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın...

17.08.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da kadroya katılan isimlerin yanı sıra, bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Sarı-Kırmızılı ekipten yapılan son açıklamada genç futbolculardan Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın sezon sonuna kadar Sarıyer kulübüne kiralık olarak gönderildiği duyuruldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galataray'da iki ayrılık birden! Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın...
Işık Kaan Arslan

Işık Kaan Arslan

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonda hesaplarını şampiyonluk üzerine kuran Galatasaray, kadrosuna yaptığı takviyelerle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip birçok yeni isimle kadrosunu güçlendirirken, kadro şişkinliğini önlemek adına bazı isimlerle de yollarını ayırıyor.

2 AYRILIK BİRDEN!

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Kulüpten yapılan son açıklamada iki genç oyuncunun takımdan kiralık olarak ayrıldığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan ve 19 yaşındaki santrfor Eren Aydın, bu sezonu Sarıyer Spor Kulübü'nde geçirecek.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI;

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Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.


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