SON DAKİKA: Galataray'da iki ayrılık birden! Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın...

Yeni sezonda hesaplarını şampiyonluk üzerine kuran Galatasaray, kadrosuna yaptığı takviyelerle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip birçok yeni isimle kadrosunu güçlendirirken, kadro şişkinliğini önlemek adına bazı isimlerle de yollarını ayırıyor.
Kulüpten yapılan son açıklamada iki genç oyuncunun takımdan kiralık olarak ayrıldığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan ve 19 yaşındaki santrfor Eren Aydın, bu sezonu Sarıyer Spor Kulübü'nde geçirecek.
Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
????Galatasaray’da 2 ayrılık birden resmen duyuruldu. https://t.co/87BL9Baf6G— Mynet Spor (@mynetspor) August 17, 2022
Okuyucu Yorumları 0 yorum