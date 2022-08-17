SON DAKİKA: Galataray'da iki ayrılık birden! Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın...

Yeni sezonda hesaplarını şampiyonluk üzerine kuran Galatasaray, kadrosuna yaptığı takviyelerle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip birçok yeni isimle kadrosunu güçlendirirken, kadro şişkinliğini önlemek adına bazı isimlerle de yollarını ayırıyor.

2 AYRILIK BİRDEN!

Kulüpten yapılan son açıklamada iki genç oyuncunun takımdan kiralık olarak ayrıldığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan ve 19 yaşındaki santrfor Eren Aydın, bu sezonu Sarıyer Spor Kulübü'nde geçirecek.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI;

Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

????Galatasaray’da 2 ayrılık birden resmen duyuruldu. https://t.co/87BL9Baf6G — Mynet Spor (@mynetspor) August 17, 2022



