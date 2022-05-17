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  4. Son dakika: Galatasaray'a 100 milyon TL'lik müjde! Taraftar bunu bekliyordu...

Son dakika: Galatasaray'a 100 milyon TL'lik müjde! Taraftar bunu bekliyordu...

17.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da iki futbolcu maçın ardından taraftarlara veda etmişti. Sofiane Feghouli ve Ryan Babel, müsabakanın sonunda sarı - kırmızılı taraftarları selamlayarak ayrılığın sinyallerini vermişlerdi.

Son dakika: Galatasaray'a 100 milyon TL'lik müjde! Taraftar bunu bekliyordu...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da sözleşmeleri biten iki yıldız, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçında son kez Nef Stadyumu'na çıktılar. Sezon sonunda kontratı sona erecek Sofiane Feghouli ve Ryan Babel karşılaşmanın ardından tribünlere veda etti.

100 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE TASARRUF

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Galatasaray sözleşmesi bitecek iki futbolcudan yıllık 100 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlayacak.

TOPLAM 6,3 MİLYON EURO

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2017 yazında West Ham United'dan 4.25 milyon euro'ya transfer edilen Sofiane Feghouli sarı-kırmızılı ekiple senelik 3,85 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ryan Babel ise 2019 yazında yıllık 2,5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. İki futbolcunun yıllık ücreti bonuslar hariç toplam 6,3 milyon euro'yu buluyordu.

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Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor Ryan Babel son dakika haberi
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