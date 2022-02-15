Son dakika: Galatasaray'a bir şok daha! Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Fatih Terim'in koltuğuna gözünü dikti...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılarda kaybedilen şampiyonluğun yanında rekorlar da birer birer elden kayıyor. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında yalnız olması ve neredeyse garantilemiş konumda olmasının ardından Abdullah Avcı'nın Fatih Terim'in rekoruna ortak olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA: ABDULLAH AVCI FATİH TERİM'İN KOLTUĞUNA GÖZÜNÜ DİKTİ

Geçen sezon Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün başında 57 Süper Lig maçında görev aldı. Bu karşılaşmalardan 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Avcı'nın puan ortalaması şu an için 2.2 olarak gözüküyor. Bu istatistikte uzun yıllardır zirvede yer alan Fatih Terim'e ortak çıkabilir...

SEZON SONUNDA...

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, 1996-1997 ve 1999-2000 arasında 4 şampiyonluk yaşarken 2.3 puan ortalaması tutturmuştu. Bu konuda uzun yıllardır zirvede yer alan Fatih Terim'in tahtı tehlikeye girdi. Abdullah Avcı bu sezon sonunda Trabzonspor'un başında 70 maça çıkmış olacak. Bordo-mavililerin 96 puanı yakalaması durumunda Abdullah Avcı, Fatih Terim'in 2.3'lük puan ortalamasına ortak olacak.



