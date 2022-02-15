Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bombası! Yuvadan rekor bedelle transfer oluyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da parlayan yıldız Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor. Takımdaki başarısızlık ve Fatih Terim'in kulüpten ayrılmasından sonra ipleri kopartan Kerem için Avrupa'nın birçok kulübü sıraya girdi. 23 yaşındaki isim için Galatasaray'ın istediği bonservis ise 20 milyon Euro...

FRANSIZ VE İNGİLİZLER PEŞİNDE

Galatasaray'da yakaladığı performans ile Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu kısa süre içinde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 2024 yılında sözleşmesi bitecek oyuncu için beklenen bonservis bedeli ise 20 milyon Euro. Fransa ve İngiltere Ligi'nden birçok kulübün Kerem ile ilgilendiği öğrenildi.

SEZON SONUNDA AYRILIK

Galatasaray'dan ayrılıp Avrupa'ya gitmek istediğini kafaya koyan Kerem Aktürkoğlu'nun bu hamlesi taraftarı şaşırttı. Fransa'dan Lyon ve Marsilya, İngiltere'den ise Brentford ve Brighton Kerem Aktürkoğlu'nu ciddi ciddi istiyor. 20 milyon Euro gibi bir bedeli de ödemeye hazır olan bu kulüpler için önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanabilir.



