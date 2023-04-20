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Son dakika: Galatasaray'a büyük müjde! Fransızlar transferi duyurdu! Mauro Icardi'nin sözleşmesini bile açıkladılar...

20.04.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini perçinlemişti. Sarı - kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında riske edilmemişti. Gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini toplayan Arjantinli yıldız için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'a büyük müjde! Fransızlar transferi duyurdu! Mauro Icardi'nin sözleşmesini bile açıkladılar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk olmuştu. Sarı - kırmızılılar, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve puanını 69'a yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Ligin bitimine 7 hafta kala Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Alanya'da Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda riske edilmemişti.

FRANSIZLAR DUYURDU

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Gelecek hafta oynanacak olan Karagümrük maçına yetiştirilmeye çalışılan Arjantinli yıldız için Fransa'dan gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

'ANLAŞMAYA VARILDI'

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RMC Sports'un haberine göre sarı - kırmızılı yönetim, Icardi'nin bonservisi konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİ

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Galatasaray'ın, Icardi ile de el sıkıştığı ve 3 yıllık sözleşmenin hazırlandığı kaydedildi.

WANDA NARA: 'GALATASARAY'A BEN İKNA ETTİM'

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Eşi Wanda Nara ise aynı zamanda menajerliğini yaptığı Icardi'nin geleceğiyle ilgili konuşurken, "Onu İstanbul'a gelmeye ben ikna ettim. Icardi'nin bugünü için, geleceğe yönelik düşleri ve hedefleri için mutluyum. Türkiye'de çok az bulunabildim, iş için ayrılmak zorundaydım ama daha uzun yaşamayı çok isterim. İstanbul inanılmaz bir şehir" açıklamasını yaptı. Icardi de dün sabahki paylaşımında, "Bazı insanlar bir şeylerin olmasını ister, bazıları hayal eder, bazıları ise gerçekleştirir" ifadelerine yer verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Galatasaray formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 14 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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