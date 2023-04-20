Son dakika: Galatasaray'a büyük müjde! Fransızlar transferi duyurdu! Mauro Icardi'nin sözleşmesini bile açıkladılar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk olmuştu. Sarı - kırmızılılar, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve puanını 69'a yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Ligin bitimine 7 hafta kala Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Alanya'da Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda riske edilmemişti.

FRANSIZLAR DUYURDU

Gelecek hafta oynanacak olan Karagümrük maçına yetiştirilmeye çalışılan Arjantinli yıldız için Fransa'dan gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

'ANLAŞMAYA VARILDI'

RMC Sports'un haberine göre sarı - kırmızılı yönetim, Icardi'nin bonservisi konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİ

Galatasaray'ın, Icardi ile de el sıkıştığı ve 3 yıllık sözleşmenin hazırlandığı kaydedildi.

WANDA NARA: 'GALATASARAY'A BEN İKNA ETTİM'

Eşi Wanda Nara ise aynı zamanda menajerliğini yaptığı Icardi'nin geleceğiyle ilgili konuşurken, "Onu İstanbul'a gelmeye ben ikna ettim. Icardi'nin bugünü için, geleceğe yönelik düşleri ve hedefleri için mutluyum. Türkiye'de çok az bulunabildim, iş için ayrılmak zorundaydım ama daha uzun yaşamayı çok isterim. İstanbul inanılmaz bir şehir" açıklamasını yaptı. Icardi de dün sabahki paylaşımında, "Bazı insanlar bir şeylerin olmasını ister, bazıları hayal eder, bazıları ise gerçekleştirir" ifadelerine yer verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 14 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

