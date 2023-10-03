Son dakika: Galatasaray'a büyük şok! Yeni transfer için dava açtılar: '150 milyon euro tazminat!'

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de üst üste 6. galibiyetini alan ve iyi bir ivme yakalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı - kırmızılılar, sezon başında Tete'yi bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmıştı. Bu transferle ilgili flaş bir açıklama yapıldı.

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, Tete'nin Galatasaray'a transferi sonrasında sarı - kırmızılı kulübe dava açtıklarını dile getirdi.

Palkin, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinde 150 milyon euroluk bir tazminat maddesinin bulunduğunu ve hem Tete'nin hem de Galatasaray'ın bu sorumluluğu üstlendiğini açıkladı.

İşte Palkin'in sözleri;

"YASA DIŞI BİR FAYDA VAR"

"Tete, FIFA'nın yayınladığı ek kural 7'ye dayanarak bizden ayrıldı ve Lyon'a gitti. Ardından 1 milyon euro'ya Leicester'e kiralandı. Ek kural 7'yi ihlal ettiler. Çünkü, bize ait olan bir oyuncunun başka bir kulübe bonservisiyle gitmesi mümkün değildir. Shakhtar Donetsk ile olan bir kontratı var. Bizim kulübümüzün zararına yasa dışı bir fayda elde edildi."

"DAVAYI TETE'YE AÇTIK AMA SORUMLULUĞU GALATASARAY DA PAYLAŞIYOR"

"Şimdi tazminat alabilmek için FIFA'ya şikayette bulunduk. Tete, Leicester'dan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Biz Tete'ye dava açıyoruz ama o sorumluluğu Galatasaray da paylaşıyor. Ek kural 7'ye göre bir oyuncunun 1 Temmuz'a kadar 'Sözleşmemi askıya almak için Ek 7'yi kullanmak istiyorum' şeklinde bir talep mektubunu göndermesi gerekiyor."

"ÇAĞRILARIMIZI CEVAPSIZ BIRAKTI"

"Tete, bu mektubu bize göndermedi. Tete'nin birçok kez kulübe dönmesini istedik ama o bizim çağrılarımızı cevapsız bıraktı."

"150 MİLYON EUROLUK BİR TAZMİNAT MADDESİ VAR"

"Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euroluk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendiler."

