Son dakika: Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber! Manchester United maçında forma giyemeyecek

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 4-0 mağlup etmişti. Sarı - kırmızılılarda Davinson Sanchez, maçın 79. dakikasında sakatlanmıştı. Cimbom'un Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Yıldız futbolcunun Manchester United maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.