SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber! Manchester United maçında forma giyemeyecek

Son dakika: Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber! Manchester United maçında forma giyemeyecek

27.11.2023 11:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşmıştı. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Cimbom'da savunma oyuncusu Davinson Sanchez, karşılaşmanın 79. dakikasında sakatlanarak yerini Victor Nelsson'a bırakmak zorunda kalmıştı. Kolombiyalı stoper için Galatasaray Kulübü'nden resmi açıklama geldi.

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 4-0 mağlup etmişti. Sarı - kırmızılılarda Davinson Sanchez, maçın 79. dakikasında sakatlanmıştı. Cimbom'un Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildiği bildirildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

galatasaray--ankaragucu-fotograflar-_1296_dhaphoto4

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

MANU MAÇINDA OLMAYACAK

c8eacfa732ab48289d07dd06daa5a373

Yıldız futbolcunun Manchester United maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!
VAR kayıtları ortaya çıktı!VAR kayıtları ortaya çıktı!
İnanılmaz: İngiltere'de sezonun golü atıldı!İnanılmaz: İngiltere'de sezonun golü atıldı!
Anahtar Kelimeler:
Manchester United son dakika haberler davinson sanchez galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri ak n dakika haberleri maçın da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada dikkat çeken detay! AK Partili o iki isim...

Sosyal medyada dikkat çeken detay! AK Partili o iki isim...

Beren Saat'in orgazm sahnesi sosyal medyanın diline düştü

Beren Saat'in orgazm sahnesi sosyal medyanın diline düştü

Serumla tehdit iddiasını ilk kez anlattı: Tek tek isimleri verdi

Serumla tehdit iddiasını ilk kez anlattı: Tek tek isimleri verdi

İnanılmaz: İngiltere'de sezonun golü atıldı!

İnanılmaz: İngiltere'de sezonun golü atıldı!

Fransa'da Francesco Farioli rüzgarı!

Fransa'da Francesco Farioli rüzgarı!

''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''

''VAR kayıtları, Türkiye'yi ayağa kaldırır!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.