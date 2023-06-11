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Son dakika: Galatasaray'a dev piyango! Devre arasında gelen yıldız, 35 milyon euroya gidiyor...

11.06.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferleriyle dikkat çekmişti. Sezon başında Icardi, Mertens, Torreira ve Oliveira gibi isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu bonservis bedeliyle transfer etmişti. Performansıyla beğeni toplayan yıldız futbolcuya gelen teklif dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'a dev piyango! Devre arasında gelen yıldız, 35 milyon euroya gidiyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırmıştı. Sarı - kırmızılıların derbi galibiyetine 2 gol atan Nicolo Zaniolo damgasını vurmuştu. Galatasaray'a devre arasında katılan İtalyan yıldız için flaş bir gelişme yaşandı.

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

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Sarı - kırmızılılara transferi sonrasında Avrupa devleri Milan ve Juventus'un yakın takibinde bulunan Nicolo Zaniolo, performansıyla Premier Lig ekiplerini de peşine taktı.

35 MİLYON EURO

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İtalyan basınının haberine göre Tottenham ve Aston Villa, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Aston Villa'nın 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Zaniolo'yu alacağı kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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