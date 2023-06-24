Son dakika: Galatasaray'a devre arasında gelmişti! Dünya devi, Nicolo Zaniolo için tüm şartları seferber etti! 35 milyon euro...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırmıştı. Sarı - kırmızılıların derbi galibiyetine 2 gol atan Nicolo Zaniolo damgasını vurmuştu. Takıma ara transfer döneminde katılan İtalyan yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

İTALYAN BASINI DUYURDU

Sarı - kırmızılılara transferi sonrasında Avrupa devlerinin yakın takibinde bulunan Zaniolo için İtalyan basınından gündeme bomba gibi bir haber düştü.

FIORENTINA'YA VETO

La Gazetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Fiorentina'nın Zaniolo için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi reddetti.

TAKAS TEKLİFİ

Bu gelişme sonrasında Juventus'un devreye girdiği ve İtalyan yıldız için Weston McKennie'yi takasta kullanmak için teklif etti.

JUVENTUS'UN PLANI

McKennie'nin Galatasaray'a gitmeyi reddetmesinin ardından ise Juventus'un teklif yükseltme yolunu seçeceği kaydedildi.

Federico Chiesa'yı Liverpool'a satmaya hazırlanan dev kulübün, elde edilecek 40 milyon euronun 35'ini Zaniolo'nun serbest kalma bedelini ödemek için kullanacağı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



