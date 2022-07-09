Son dakika: Galatasaray'a transfer olabilmek için kavga etti! Joao Pedro hocasıyla birbirine girdi...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün ve teknik direktör Okan Buruk'un ortak bir şekilde yürüttüğü transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı, Altay'dan Kazımcan Karataş ve Porto'dan Sergio Oliveira'nın transferini açıklayan sarı - kırmızılılarda Joao Pedro ismi gündeme gelmişti.

Galatasaray'da "forvet arkası" mevkii için harekete geçilen Joao Pedro transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

GÖRÜŞMELER TIKANMIŞTI

Sarı - kırmızılı yönetim, Cagliari ile bonservis konusunda 5 milyon euro civarında bir rakama anlaştı. Ancak futbolcunun menajeri, kendi komisyonu için 2 milyon euro talep edince görüşmeler tıkandı.

MENAJERİYLE TARTIŞTI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; 30 yaşındaki oyuncu, menajerine bu sebeple çok kızdı ve ikili arasında tartışma yaşandı.

TEKNİK DİREKTÖRÜYLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sonrasında da siniri geçmeyen yıldız, Cagliari Teknik Direktörü Liverani ile de birbirine girdi.

"BENİ ZORLA TUTAMAZSINIZ"

Joao Pedro, kendisiyle devam etmek istediğini söyleyen hocasına, "Asla alt ligde oynamam. Burada kalmayacağım. Beni zorla tutamazsınız" dedi.

SÜREÇ GERGİN AMA...

Brezilya asıllı İtalyan oyuncu konusunda ortalık bir hayli gergin olsa da bu transferin de kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 39 resmi maça çıkan Pedro, 13 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

