SON DAKİKA | Galatasaray Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testi sonuçlarının pozitif çıktığını yazdı. Bu gelişmelerinden ardından Galatasaray resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yayınladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da vurdu.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'da Abdürrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazdı.
Hürriyet'te yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Hanım’ın da koronavirüse yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor."
Koronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak açıklama yaptı.
İyi hissettiğini söyleyen Albayrak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam'' ifadelerini kullandı.
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