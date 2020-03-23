SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA | Galatasaray Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı

SON DAKİKA | Galatasaray Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2020 13:13 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Abdurrahim Albayrak için Galatasaray Spor Kulübü'nden resmi açıklama geldi.

SON DAKİKA | Galatasaray Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testi sonuçlarının pozitif çıktığını yazdı. Bu gelişmelerinden ardından Galatasaray resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yayınladı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da vurdu.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'da Abdürrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazdı.

Hürriyet'te yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Hanım’ın da koronavirüse yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor."

ALBAYRAK'TAN İLK MESAJ

Koronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak açıklama yaptı.

İyi hissettiğini söyleyen Albayrak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam'' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
G.Saray'da şok! Koronavirüs testi pozitif çıktıG.Saray'da şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray abdurrahim albayrak koronavirüs açıklama

En Çok Okunan Haberler

Üç bankadan koronavirüs destek paketi! İşte tüm detaylar

Üç bankadan koronavirüs destek paketi! İşte tüm detaylar

Bakan Soylu: Fabrikalarına el koyarız

Bakan Soylu: Fabrikalarına el koyarız

G.Saray'da şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı

G.Saray'da şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Sergen Yalçın'dan yönetime flaş istek

Sergen Yalçın'dan yönetime flaş istek

Kulüp başkanı koronavirüsten öldü!

Kulüp başkanı koronavirüsten öldü!

G.Saray'ın genç yıldızına Dortmund kancası

G.Saray'ın genç yıldızına Dortmund kancası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Aslan galibiyet serisini 8'e yükseltti

Aslan galibiyet serisini 8'e yükseltti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA | Galatasaray Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı

G.Saray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

Luyindama için Galatasaray dev teklif

Luyindama için Galatasaray dev teklif

Galatasaray'da sağ bek için hedef Nazım Sangare

G.Saray'ın yeni sağ beki Süper Lig'den

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

G.Saray'da şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Emin Bayram'a Borussia Dormund kancası

G.Saray'ın genç yıldızına Dortmund kancası

Radamel Falcao'dan Galatasaray açıklaması!

Falcao'dan Arda Turan açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.