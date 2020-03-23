SON DAKİKA | Galatasaray Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testi sonuçlarının pozitif çıktığını yazdı. Bu gelişmelerinden ardından Galatasaray resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yayınladı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da vurdu.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'da Abdürrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazdı.