Son dakika: Galatasaray, Adana Demirspor karşısında geri döndü! Aslan, ikinci yarıda kükredi...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldiği maç, büyük bir mücadeleye sahne oldu. 5 golün atıldığı karşılaşmayı 35 bin 500 taraftar tribünden takip ederken, kazanan ekip Galatasaray oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti.

Nef Stadyumu'nda oynann müsabaka, Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 30. (P) ve 63. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydetti. Adana Demirspor'un sayıları ise 9. dakiakda Yunus Akgün ve 67. dakikada Mario Balotelli'den geldi.

Bu sonucun ardından iki maç aradan sonra kazanan Galatasaray, 51 puanla 11. sırada yer aldı. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Adana Demirspor ise 52 puanla 9. sırada yer buldu.

Galatasaray, ligin son haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Göztepe'yi ağırlayarak sezonu kapatacak.

TORRENT'TEN FARKLI KADRO

Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekerken, sakatlık geçiren Alpaslan Öztürk ise kadroda yer almadı.

İspanyol teknik adam, Adana Demirspor maçında bu futbolcuların yerine Marcao, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Bafetimbi Gomis'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Jankat Yılmaz, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Sofiane Feghouli oturdu.

Ev sahibi takımda sakatlığı bulunan Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra Inaki Pena, Arda Turan ve Olimpiu Morutan, kadroya alınmadı.

TARAFTARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesindeki ısınma sırasında sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterdi.

Taraftarlar, ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırdı. Taraftarlar, tribünlere gelerek kendilerini selamlayan futbolcuları, "Aşkımız renklere, sizlere değil." diye protesto etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ismi anons edildiği sırada teknik direktör Domenec Torrent'i de ıslıkladı.

Taraftarlar, Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün ile bu takıma transfer olan eski oyuncuları Younes Belhanda'ya ise sevgi gösteresinde bulundu.

ADANA DEMİRSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor da son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Tayyip Talha Sanuç, İsmail Çokçalış, Rassoul ve Sinan Kurt'u yedeğe çekti.

İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Semih Güler, Alper Uludağ, Vargas ve Simon Deli'yi görevlendirdi.

Adana Demirspor, sahada Muric, Semih Güler, Simon Deli, Samet Akaydın, Alper Uludağ, Bjarnason, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas ve Balotelli 11'i ile yer aldı.

