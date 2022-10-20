Son dakika: 'Galatasaray anlaşmaya vardı!' Halil Akbunar, ocak ayında 'Parçalı' formayı giyecek...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmişti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, sezon başladığından itibaren yerli rotasyonunda yaşadığı problemle taraftarların dikkatini çekmişti. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile rekabet edebilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aslan'da sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFERDE MUTLU SON

Galatasaray, sezon başında da transfer etmek istediği Halil Akbunar'da mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY, HALİL AKBUNAR İLE ANLAŞMAYA VARDI

Fanatik'in haberine göre; sarı - kırmızılılar, Göztepe'den Westerlo'ya transfer olarak sürpriz bir hamleye imza atan Akbunar ile anlaşma sağladı.

OCAK AYINDA İMZA

Haberde teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği futbolcuyla imzaların ocak ayında atılacağı ifade edildi. Galatasaray Yönetimi'nin her konuda el sıkıştığı milli oyuncu, devre arası transfer dönemi açılır açılmaz takıma katılacak.

