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Son dakika: 'Galatasaray anlaşmaya vardı!' Halil Akbunar, ocak ayında 'Parçalı' formayı giyecek...

20.10.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10. haftada topladığı 17 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray, devre arası transfer dönemine odaklandı. Yaz transfer döneminde Halil Akbunar'ı kadrosuna katmak isteyen ancak başarılı olamayan sarı - kırmızılıların yeniden harekete geçeceği iddia edilmişti. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı. Resmi imzaların atılacağı tarih de belli oldu...

Son dakika: 'Galatasaray anlaşmaya vardı!' Halil Akbunar, ocak ayında 'Parçalı' formayı giyecek...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmişti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, sezon başladığından itibaren yerli rotasyonunda yaşadığı problemle taraftarların dikkatini çekmişti. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile rekabet edebilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aslan'da sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFERDE MUTLU SON

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Galatasaray, sezon başında da transfer etmek istediği Halil Akbunar'da mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY, HALİL AKBUNAR İLE ANLAŞMAYA VARDI

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Fanatik'in haberine göre; sarı - kırmızılılar, Göztepe'den Westerlo'ya transfer olarak sürpriz bir hamleye imza atan Akbunar ile anlaşma sağladı.

OCAK AYINDA İMZA

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Haberde teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği futbolcuyla imzaların ocak ayında atılacağı ifade edildi. Galatasaray Yönetimi'nin her konuda el sıkıştığı milli oyuncu, devre arası transfer dönemi açılır açılmaz takıma katılacak.

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