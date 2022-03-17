Son dakika: Galatasaray-Barcelona maçı muhtemel 11'ler! Maç şifresiz mi?

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Tüm Türkiye Galatasaray ile Barcelona'nın oynayacağı maça kilitlendi. Sarı-kırmızılılar İspanya'dan avantajlı skorla dönmenin mutluluğu yaşarken, İstanbul'dan alınacak güzel bir sonuçla tarih yazmak istiyor. Galatasaraylı taraftarların ilgisiyle maç kapalı gişe oynanacak.

SON DAKİKA: GALATASARAY-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang

EKSİKLER VAR

Galatasaray'da tek eksik Arda Turan. Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de Barcelona'ya karşı mücadele edemeyecek.

Barcelona'da Dani Alves UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almazken, sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde ve Ez Abde kadroda yer almıyor.

GALATASARAY GOL YEMİYOR

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki 3 dış saha maçı ve son 16 turunda Barcelona'ya konuk olduğu ilk müsabaka olmak üzere toplam 4 mücadelede gol yemedi.

MAÇ HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Barcelona maçı EXXEN platformunda şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşma 20.45'te başlayacak.



