Son dakika: Galatasaray-Barcelona maçı muhtemel 11'ler! Maç şifresiz mi?

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Tüm Türkiye Galatasaray ile Barcelona'nın oynayacağı maça kilitlendi. Sarı-kırmızılılar İspanya'dan avantajlı skorla dönmenin mutluluğu yaşarken, İstanbul'dan alınacak güzel bir sonuçla tarih yazmak istiyor. Galatasaraylı taraftarların ilgisiyle maç kapalı gişe oynanacak.
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang
Galatasaray'da tek eksik Arda Turan. Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de Barcelona'ya karşı mücadele edemeyecek.
Barcelona'da Dani Alves UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almazken, sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde ve Ez Abde kadroda yer almıyor.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki 3 dış saha maçı ve son 16 turunda Barcelona'ya konuk olduğu ilk müsabaka olmak üzere toplam 4 mücadelede gol yemedi.
Galatasaray-Barcelona maçı EXXEN platformunda şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşma 20.45'te başlayacak.
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