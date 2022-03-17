SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray-Barcelona maçı muhtemel 11'ler! Maç şifresiz mi?

Son dakika: Galatasaray-Barcelona maçı muhtemel 11'ler! Maç şifresiz mi?

17.03.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçına çıkan Galatasaray, sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. İlk maçta Camp Nou'dan 0-0'lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar bu maçı kazanıp yeniden tarih yazmak istiyor. Maçın biletlerinin dakikalar içinde tükendiği karşılaşmanın ilk 11'ler çok merak ediliyor. Peki Galatasaray'ın ilk 11'i nasıl? Barcelona'nın ilk 11'i nasıl? Tüm detaylar haberimizde...

Son dakika: Galatasaray-Barcelona maçı muhtemel 11'ler! Maç şifresiz mi?

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Tüm Türkiye Galatasaray ile Barcelona'nın oynayacağı maça kilitlendi. Sarı-kırmızılılar İspanya'dan avantajlı skorla dönmenin mutluluğu yaşarken, İstanbul'dan alınacak güzel bir sonuçla tarih yazmak istiyor. Galatasaraylı taraftarların ilgisiyle maç kapalı gişe oynanacak.

SON DAKİKA: GALATASARAY-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

1646949099452

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang

EKSİKLER VAR

E5o7fTUXIAQeVFg

Galatasaray'da tek eksik Arda Turan. Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de Barcelona'ya karşı mücadele edemeyecek.

Barcelona'da Dani Alves UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almazken, sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde ve Ez Abde kadroda yer almıyor.

GALATASARAY GOL YEMİYOR

2ddacad69f6e48b788f019c0efe69f84

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki 3 dış saha maçı ve son 16 turunda Barcelona'ya konuk olduğu ilk müsabaka olmak üzere toplam 4 mücadelede gol yemedi.

MAÇ HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Barcelona maçı EXXEN platformunda şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşma 20.45'te başlayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç yıldız Galatasaray'a...Genç yıldız Galatasaray'a...
Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay!Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Anderson Talisca için dev derbi!

Anderson Talisca için dev derbi!

Kerem'e yeni bir dev talip oldu! 25 milyon euro...

Kerem'e yeni bir dev talip oldu! 25 milyon euro...

Paul Pogba'ya büyük şok! Maçtayken evi soyuldu...

Paul Pogba'ya büyük şok! Maçtayken evi soyuldu...

Galatasaray-Barcelona maçı muhtemel 11'ler!

Galatasaray-Barcelona maçı muhtemel 11'ler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

En kolay şerbetli tatlılar! Şefinden damak çatlatan tarifler

En kolay şerbetli tatlılar! Şefinden damak çatlatan tarifler

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.