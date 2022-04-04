SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ilk kez net konuştu! "Darbeci zihniyet..."

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ilk kez net konuştu! "Darbeci zihniyet..."

04.04.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'da yıllık olağan kongre toplantısında başkan Burak Elmas, idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia tüzük gereği seçime gitme kararı almıştı. 30 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesinde Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla adeta mesaj verdi. Burak Elmas, "Darbeci zihniyetinize izin vermeyeceğim" dedi.

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ilk kez net konuştu! "Darbeci zihniyet..."

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemişti. Sarı - kırmızılı kulüp, tüzük gereğince seçime gitme kararı almış ve tarih olarak 30 Nisan belirlenmişti. Görevini bırakmaya hazırlanan Burak Elmas ise flaş bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, resmi Twitter hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DAVA HABERLERİ GERÇEK DIŞI"

aa_24825600-1631710146

İbra kararına karşın dava açmadığını belirten Elmas, "Olağan Genel Kurul’da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray’da kaos yaratanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir." dedi.

"DARBECİ ZİHNİYET"

burak_elmas_buradayiz_b0b59_800

Darbeci zihniyete izin vermeyeceğini dile getiren Burak Elmas, "Galatasaray’ın iç siyasetini dizayn ederek ve geçmişten gelen darbeci zihniyetiniz ile bozulan çarklarınız tekrar düzelir zannetmiş olabilirsiniz ama buna hayatta olduğum sürece izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"İSMİNİZİ AÇIKLARIM"

burak_elmastan_flas_045f3_800-1640259775

Galatasaray'ın dizayn edilemeyeceğini vurgulayan sarı - kırmızılı başkan, "Muhtemel adaylar hakkında özel evraklar hazırlayarak basına servis edeceklerini duydum. Bu evrakları daha önce bana da getirdiler ve ben şahitler huzurunda kullanmayı reddettim. O evrakları medyada görürsem isminizi de açıklarım! Galatasaray’ı dizayn edemiyeceksiniz." şeklinde konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kerem Aktürkoğlu'nun acı günüKerem Aktürkoğlu'nun acı günü
Volkan Demirel'den Galatasaray'a taş!Volkan Demirel'den Galatasaray'a taş!
O nasıl gol Umut Nayir! ''Ronaldo gelse atamaz...''O nasıl gol Umut Nayir! ''Ronaldo gelse atamaz...''
Anahtar Kelimeler:
seçim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? Hükmen yenilgi...

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? Hükmen yenilgi...

Derbi sonrası olay sözler! "Amatör futbolcu gibi..."

Derbi sonrası olay sözler! "Amatör futbolcu gibi..."

Rıdvan Dilmen, Batshuayi'ye sahip çıktı!

Rıdvan Dilmen, Batshuayi'ye sahip çıktı!

Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor! Real Madrid'den bedavaya...

Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor! Real Madrid'den bedavaya...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

19'unda komaya girip 19 yıl sonra uyandı 19 yıl sonra öldü

19'unda komaya girip 19 yıl sonra uyandı 19 yıl sonra öldü

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.