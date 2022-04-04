Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ilk kez net konuştu! "Darbeci zihniyet..."

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemişti. Sarı - kırmızılı kulüp, tüzük gereğince seçime gitme kararı almış ve tarih olarak 30 Nisan belirlenmişti. Görevini bırakmaya hazırlanan Burak Elmas ise flaş bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, resmi Twitter hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DAVA HABERLERİ GERÇEK DIŞI"

İbra kararına karşın dava açmadığını belirten Elmas, "Olağan Genel Kurul’da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray’da kaos yaratanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir." dedi.

"DARBECİ ZİHNİYET"

Darbeci zihniyete izin vermeyeceğini dile getiren Burak Elmas, "Galatasaray’ın iç siyasetini dizayn ederek ve geçmişten gelen darbeci zihniyetiniz ile bozulan çarklarınız tekrar düzelir zannetmiş olabilirsiniz ama buna hayatta olduğum sürece izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"İSMİNİZİ AÇIKLARIM"

Galatasaray'ın dizayn edilemeyeceğini vurgulayan sarı - kırmızılı başkan, "Muhtemel adaylar hakkında özel evraklar hazırlayarak basına servis edeceklerini duydum. Bu evrakları daha önce bana da getirdiler ve ben şahitler huzurunda kullanmayı reddettim. O evrakları medyada görürsem isminizi de açıklarım! Galatasaray’ı dizayn edemiyeceksiniz." şeklinde konuştu.



