Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas resmen açıkladı: "Anlaşmaya vardık!"

Son dakika: Galatasaray'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurulda çok önemli açıklamalar art arda geldi. Sarı - kırmızılı ekibin başkanı Burak Elmas, birçok kez kürsüye çıkarak üyelere seslendi. Elmas, yaptıkları yeni anlaşmayı da resmen açıkladı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Florya'da hayata geçirmeye çalıştıkları projenin kulüp için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"BİZİM İÇİN ÇOK MUTLU BİR GELİŞME"

"Florya'da bizim alanımızın iki katı da Emlak Konut'un hazineden almış olduğu bir arazi var. Uzun zamandır bu araziyi satın alarak bütün arazide yeni bir proje geliştirip, bu projeden gelecek bütün gelirle de banka borçlarımızın ödenmesi için çalışıyorduk. Ne mutlu geçtiğimiz hafta Emlak Konut ile bu arazinin alınması konusunda el sıkıştık. Ayrıca yeniden yapılandırma anlaşmasını yaptığımız bankalarla da konuştuk. Onlarla beraber bir finansman modeli oluşturarak aynı zamanda hem Kemerburgaz'a taşınıp hem de Florya'da yapacağımız yeni projeyle tüm banka borçlarımızı 3 sene içerisinde kapatmayı ümit ediyoruz. Bizim için çok mutlu bir gelişme oldu."

"TESİS İNŞAATINA BAŞLAYACAĞIZ"

Elmas, Kemerburgaz projesiyle ilgili önceki yönetimden başlayan faaliyetleri devam ettirdiklerini dile getirerek, "Eyüpsultan Belediyesinden çizmiş olduğumuz projenin onaylarını aldık. Ayrıca ilgili Bakanlıklardan görüş alınarak, onay alındı. Proje için imar ön onayımızı aldık. Milli Emlak'a başvurduk. Ümit ediyorum, önümüzdeki ay bu sonuçlanacak ve tapumuzu zamanında alacağız. Ardından da hızlı bir şekilde bitmesini arzu ettiğimiz yeni tesisimizin inşaatına başlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

"ANLAŞMAYA VARDIK"

Burak Elmas, Mecidiyeköy'de uzun zamandır boş durumda bulunan kulübe ait binayla ilgili de ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Galatasaray'a ciddi anlamda gelir getirecek bir kiralama yönetimiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşarak, burada onların bir yurt yapması için el sıkıştık." ifadelerini kullandı.

