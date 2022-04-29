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Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı...

29.04.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia, tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı. İstinaf mahkemesi, genel kurulun aldığı karara tedbir koydu ve 30 Nisan'da yapılması beklenen seçim iptal oldu. Gelişmeler üzerine Başkan Burak Elmas, basın toplantısı düzenledi.

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı...

Son dakika haberleri: Galatasaray hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. İstinaf mahkemesinin genel kurulun aldığı karara tedbir koyması sonrasında 30 Nisan'da yapılması planlanan seçim iptal edilmişti. Başkan Burak Elmas, adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'e istifa etmeyeceğini iletmişti.

Bu gelişmeler ışığında Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

İŞTE BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ...

"İBRA İÇİN HİÇ KONUŞMADIM"

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"Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra için bugüne kadar hiç konuşmadım. Genel Kurulumuz sonucunda yönetim kurulumuz idari yönden ibra edilmedi. Sunduğumuz bütçede kabul edilmedi. Üyelerin karşısına çıkarak, 'Aklanmamak durumunda 30 gün içinde Olağan Genel Kurulu yapılacağını' paylaştık."

"VALİLİĞİN TEDBİR TALEBİNİ ÖĞRENDİK"

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"STİ'den bir denetleme geldi. Denetleme sonucunda tüzük maddelerimiz ve bazı hukuki görmedikleri maddelerden sonra İstanbul Valiliği'nin bir tedbir talebi başvurusunu öğrendik."

"TEDBİR KARARINI BEN ALDIRMADIM"

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"Seçim sürecini götüren divan arkadaşımız geçmiş dönemde bu raporda yer alan hukuk dışı ya da hukuka uygun olmayan eylemlerle ilgili taraf olması gereken Divan Başkanımız iki adayımızı çağırarak bunun Galatasaray kararı olduğunu bildirdi. Tedbir kararını benim aldırdığımı iddia edenler oldu. Bu kampanyaları biz daha önce de gördük. Biz dava sonucunu bu sabah öğrendik. Hemen adaylarımızla görüştük ve bu durumun içine kasıtlı olarak çekilmeye çalışıldığını söyledik."

"ŞEFFAFÇA YAPILMASINI TEKLİF ETTİK"

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"O toplantı sırasında kendilerine kulübün hukuk departmanı bana bağlı olduğu için isterlerse bu savunmayı dışarıdan bir hukukçuya vererek kulübün savunmasını şeffafça dışarıdan yapılmasını teklif ettik."

"BAŞVURUMUZ REDDEDİLDİ"

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"Tedbirin kaldırılması için başvuruda bulunduk, reddedildi."

"FUTBOL ŞUBESİNİN SATILMASINI İSTİYORLAR"

"Galatasaray'ın kayyuma gitmesini ve futbol şubesinin satılmasını istiyorlar"

ADAY OLACAK MI?

  • Aday olacak mısınız?

"Galatasaray'ın önceliği bu değil. Önce kaostan çıkmalıyız."

"SEÇİME GİRMEK İSTESEYDİK GİRERDİK"

"Eğer biz seçime girmek isteseydik girerdik. Önümüze iki fırsat çıktı. Biz bunu kabul etmeyip Galatasaray'ın seçime gitme idaresini göstermek istedik."

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