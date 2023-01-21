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  4. Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Gereken cevabı sahada verdik' dedi, Fenerbahçe'den jet yanıt geldi! 'Algılarla hak etmediklerini elde etmek istiyorlar!'

Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Gereken cevabı sahada verdik' dedi, Fenerbahçe'den jet yanıt geldi! 'Algılarla hak etmediklerini elde etmek istiyorlar!'

21.01.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk iki sırayı paylaşan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki demeç savaşları devam ediyor. Sarı - kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in 20 Ocak'ta yaptığı açıklamaya Fenerbahçe'den sert bir cevap gelmişti. Bugün bir açıklama daha yapan Özbek'e sarı - lacivertlilerden bir kez daha jet yanıt geldi. İşte yapılan açıklamalar...

Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Gereken cevabı sahada verdik' dedi, Fenerbahçe'den jet yanıt geldi! 'Algılarla hak etmediklerini elde etmek istiyorlar!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, zirvede yarış kızışıyor. İlk iki sırayı paylaşan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki liderlik mücadelesi, saha dışına da sıçradı ve yönetim seviyesinde açıklamalar peş peşe geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 20 Ocak tarihinde yaptığı açıklama sonrasında Fenerbahçe'den sert bir yanıt gelmişti. İki kulüp arasındaki demeç savaşları bugün de devam etti.

Sarı - kırmızılı kulübün başkanı Özbek, bugün yaptığı açıklamalarla sarı - lacivertlilerin resmi internet sitesinden yayımlanan yazıya göndermede bulundu.

"FUTBOLDA ADALETİ İSTEYEN BİR KULÜBÜZ"

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Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

"Biz yaptığımız açıklamalarda her zaman futbolda adaleti isteyen bir kulübüz. Futbolun sahada oynanması gerektiğini defalarca söylüyoruz."

"CEVABI SAHADA VERMİŞTİK"

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"İlgili kulübe, geçen hafta yaptığımız maçta cevabı sahada vermiştik. Bugün yine gereken cevap sahada verilecektir. Galatasaray'ın büyük taraftarı herkese korku veriyor."

"ARTIK ÜSLUBUMUZA DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"

"Hiç kimse endişe duymasın; yel, kayadan toz alır. Her zaman söylediğim gibi artık masada ve sahada adaletin gelmesi lazım. Artık üslubumuza dikkat etmemiz lazım ve sevgi iklimini Türk futboluna getirmemiz gerek."

FENERBAHÇE'DEN JET YANIT

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Dursun Özbek'in bu sözleri sonrasında dakikalar içerisinde Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım yapıldı.

"SUNİ GÜNDEM VE ALGILARLA..."

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Sarı - lacivertliler, dün akşam yayımlanan tweet'i alıntılayarak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Fenerbahçe üzerinden algı yapanların ana hedefleri oluşturdukları suni gündem ve algılarla TFF ve hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!"

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