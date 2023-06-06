SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek müjdeyi verdi! Mauro Icardi transferini açıkladı...

Galatasaray'ın şampiyonluğunda aslan payı şüphesiz sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan ve attığı gollerle takımını sırtlayan Mauro Icardi'nin...

BAŞKANIN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Arjantinli golcünün takımdan takımda kalıp kalmayacağı en merak edilen konuların başında gelirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in şampiyonluk kutlamaları etkinliğinde Mauro Icardi hakkındaki sözleri gündem oldu.

"ICARDI GELİYOR"

Dursun Özbek etkinlikte yaptığı sürpriz açıklamada Icardi için "Ömer Bey'in desteklerine çok teşekkür ediyoruz. Icardi geliyor" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN 'ÇİLEK' PAYLAŞIMI!

Dursun Özbek'in bu açıklaması sonrası sosyal medyada Icardi en çok konuşulanlar arasına girerken, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Emir Aral'dan da konuyla alakalı bir paylaşım geldi. Aral kişisel sosyal medya hesabından 'çilek' fotoğrafı paylaştı.



