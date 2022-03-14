Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı! Ahmet Çakar'dan olay iddia...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek Barcelona'ya gözdağı verdi. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyon derbinin önüne geçti. Larin'in ceza sahası içinde formasından çekilmesi sonrası Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. Maçın hakemi ise devam kararı verdi...

SON DAKİKA: AHMET ÇAKAR'DAN OLAY İDDİA!

Bu penaltıdan sonra Ahmet Çakar olay bir iddia ortaya attı. Çakar, "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!" dedi. Sosyal medyada derbinin önüne geçen bu olay sonrası Beşiktaşlı taraftarlar büyük tepki gösteriyor...

"ÇOK NET BİR PENALTIYDI"

Larin ise maç sonunda yaptığı açıklamada, "Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net bir şekilde rakip oyuncu formamdan çekti. Derbide nasıl VAR'a gidilmiyor? Çok net bir penaltıydı. Gerçekten yaşanan olaya anlam veremiyorum. Bilerek mi yapılıyor..." dedi.

