Son dakika: Galatasaray bir transfer bombasını daha patlatmak üzere! Amine Harit için anlaşma sağlandı...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu oldukça çalkantılı geçiren ve taraftarlarının beklentisinin altında kalan Galatasaray, yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla giriyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen ve şu ana kadar 3 oyuncuyla resmi sözleşme imzalayan sarı - kırmızılılarda transferlerin peş peşe açıklanması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

SCHALKE İLE ANLAŞILDI

Transferde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki 10 numara Amine Harit'te de mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı. Galatasaray, esas mevkiinin yanı sıra hücumun her bölgesinde forma giyebilen Faslı futbolcu için kulübü Schalke 04 ile anlaştı.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

25 yaşındaki oyuncuyla da görüşmelerini sürdüren Galatasaray, kısa süre içinde bu transferi noktalamak istiyor. Okan Buruk'un da yıldız oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Nantes altyapısından yetişen ve 2017-18'de 8 milyon Euro'ya Schalke'ye giden Harit, geçen sezon kiralık olarak Marsilya'da oynamış, 34 maçta 5 gol - 4 asist kaydetmişti.



