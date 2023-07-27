Son dakika: 'Galatasaray bitiriyor' derken Araplar devreye girdi! Transferde işler karıştı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'e konuk olmuştu. Sarı - kırmızılılar, Litvanya'da oynanan müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Rakibini İstanbul'da mağlup ederek tur atlamayı hedefleyen Aslan, transferde hareketli günler geçiriyor.

KEREM DEMİRBAY GÜNDEME GELMİŞTİ

Son olarak kadrosuna Wilfried Zaha'yı katan Galatasaray'ın orta saha takviyesi için gündemine Kerem Demirbay gelmişti.

ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNMİŞTİ

Bundesliga ekibi Leverkusen'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle görüşme halinde olan sarı - kırmızılılar, Demirbay ile de anlaşma aşamasına gelmişti.

ARAPLAR DEVREYE GİRDİ

beIN Sports'un haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Kerem Demirbay'a talip oldu ve ciddi bir teklifte bulundu.

Al-Shabab'ın Leverkusen ile anlaşma noktasına geldiği öne sürüldü.

Geride kalan sezon 36 resmi maça çıkan Demirbay, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

