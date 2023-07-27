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Son dakika: 'Galatasaray bitiriyor' derken Araplar devreye girdi! Transferde işler karıştı...

27.07.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'e konuk olan Galatasaray, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Turu İstanbul'da geçmeyi hedefleyen sarı - kırmızılılar, yaptığı transferlerle de dikkatleri üzerine çekmişti. Orta saha takviyesi için de gündemine Kerem Demirbay'ı alan Aslan'a dişli bir rakip çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'e konuk olmuştu. Sarı - kırmızılılar, Litvanya'da oynanan müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Rakibini İstanbul'da mağlup ederek tur atlamayı hedefleyen Aslan, transferde hareketli günler geçiriyor.

KEREM DEMİRBAY GÜNDEME GELMİŞTİ

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Son olarak kadrosuna Wilfried Zaha'yı katan Galatasaray'ın orta saha takviyesi için gündemine Kerem Demirbay gelmişti.

ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNMİŞTİ

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Bundesliga ekibi Leverkusen'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle görüşme halinde olan sarı - kırmızılılar, Demirbay ile de anlaşma aşamasına gelmişti.

ARAPLAR DEVREYE GİRDİ

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beIN Sports'un haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Kerem Demirbay'a talip oldu ve ciddi bir teklifte bulundu.

Al-Shabab'ın Leverkusen ile anlaşma noktasına geldiği öne sürüldü.

Geride kalan sezon 36 resmi maça çıkan Demirbay, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

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