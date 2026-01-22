SON DAKİKA | Galatasaray bombayı patlattı, uçak yola çıkıyor! Noa Lang bu gece İstanbul'da

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, İtalyan ekibiyle el sıkıştıktan sonra uçuş planlamasını da yaptı. Hollandalı yıldızın bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

MALİYETİ BELLİ OLDU: 30 MİLYON EURO OPSİYON!

Transferin mali detayları da dudak uçuklattı. Galatasaray'ın bu transfer için kasasından çıkacak rakamlar şöyle:

Kiralama Bedeli: 2 Milyon Euro

Satın Alma Opsiyonu: 30 Milyon Euro (Zorunlu değil)

NAPOLİ'DE UMDUĞUNU BULAMADI

Sezon başında PSV'den 25 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle Napoli'ye transfer olan Noa Lang, İtalya'da beklentilerin altında kalmıştı. Napoli formasıyla 27 maça çıkan kanat oyuncusu, sadece 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyebildi. Galatasaray, Hollandalı yıldızı yeniden parlatmayı hedefliyor.