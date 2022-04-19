Son dakika: Galatasaray'da 30 Nisan'daki seçim iptal mi oldu? Yanıtı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia tüzük gereği seçime gitme kararı almıştı. Başkan adaylığına iki isim; Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk talip olduğunu resmen açıklamıştı. Genel kurulun iptali için açılan davada karar çıktı...

Galatasaray'da genel kurulun iptaline ilişkin açılan davada, ihtiyati tedbir kararı verildi. Bu karar sonrası 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılamayacak.

ELMAS İSTİFA EDERSE SEÇİM OLACAK

Seçime gitmek için tek yolun başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi olduğu öğrenildi.

TOPLANTI KARARI

Sarı - kırmızılılarda Başkan Burak Elmas'ın yönetimiyle toplantı yapma kararı aldı ve bu toplantı sonrasında yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.



