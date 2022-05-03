Son dakika: Galatasaray'da 45 milyon euro'luk plan! Burak Elmas'tan büyük operasyon...

Son dakika haberleri: Bu sezon beklentilerin altında kalan ve gelen kötü sonuçların ardından yıllık olağan kongre toplantısında seçim kararı alan Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın transfer planı ortaya çıktı. Elmas ve yönetimi, görevden ayrılmadan önce kulübe büyük bir nakit girişi için kolları sıvadı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Burak Elmas'ın kişisel danışmanlığını yapan dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson'un satışı konusunda 3 kulüple kesin olarak anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. İddialara göre Başkan Burak Elmas seçim öncesi, takımın 3 yıldızının satışı gerçekleştirecek ve kulübe çok önemli bir nakit girişi sağlayacak.

45 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson için 3 kulüple yapılan toplam anlaşmanın 40-45 milyon Euro civarında olduğu da belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Başkan Burak Elmas bu flaş hamleyi yaparak hem kulübü ekonomik olarak rahatlatmayı hem de üzerinde yoğunlaşan tepkileri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

200 MİLYON TL GEREKİYOR

Şu anda 3 yıldız için yapılan anlaşmaların Başkan Burak Elmas'ın masasında beklediği ve transferlerin sadece resmi imzaya kaldığı iddia ediliyor. Bilindiği gibi Galatasaray kulübünün yaşadığı çok büyük ekonomik sıkıntı nedeniyle haziran ayında göreve gelecek olan yeni yönetimin kısa vadede en az 200 milyon lira acil ödeme yapması gerekiyor.

