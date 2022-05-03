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Son dakika: Galatasaray'da 45 milyon euro'luk plan! Burak Elmas'tan büyük operasyon...

03.05.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan, yıllık olağan kongre toplantısında seçim kararı alan ve tarihi bir kaosun içinde olan Galatasaray'da taraftarlara nefes aldıran bir haber geldi. Başkan Burak Elmas ve yönetimi, görevi devretmeden önce büyük bir sürprize imza atarak harekete geçti.

Son dakika: Galatasaray'da 45 milyon euro'luk plan! Burak Elmas'tan büyük operasyon...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Bu sezon beklentilerin altında kalan ve gelen kötü sonuçların ardından yıllık olağan kongre toplantısında seçim kararı alan Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın transfer planı ortaya çıktı. Elmas ve yönetimi, görevden ayrılmadan önce kulübe büyük bir nakit girişi için kolları sıvadı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Burak Elmas'ın kişisel danışmanlığını yapan dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson'un satışı konusunda 3 kulüple kesin olarak anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. İddialara göre Başkan Burak Elmas seçim öncesi, takımın 3 yıldızının satışı gerçekleştirecek ve kulübe çok önemli bir nakit girişi sağlayacak.

45 MİLYON EURO

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Takvim'in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson için 3 kulüple yapılan toplam anlaşmanın 40-45 milyon Euro civarında olduğu da belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Başkan Burak Elmas bu flaş hamleyi yaparak hem kulübü ekonomik olarak rahatlatmayı hem de üzerinde yoğunlaşan tepkileri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

200 MİLYON TL GEREKİYOR

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Şu anda 3 yıldız için yapılan anlaşmaların Başkan Burak Elmas'ın masasında beklediği ve transferlerin sadece resmi imzaya kaldığı iddia ediliyor. Bilindiği gibi Galatasaray kulübünün yaşadığı çok büyük ekonomik sıkıntı nedeniyle haziran ayında göreve gelecek olan yeni yönetimin kısa vadede en az 200 milyon lira acil ödeme yapması gerekiyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Marcao Victor Nelsson son dakika haberi
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