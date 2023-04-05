Son dakika: Galatasaray'da 6 milyon euroluk şaşkınlık! Başakşehir maçında da...

Son dakika haberleri: Galatasaray, sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmişti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılıların Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir de dikkat çeken oyuncular arasındaydı.

SAKATLIK PROBLEMİ YAŞAMIŞTI

Sezon başında büyük umutlarla sarı - kırmızılı takıma imza atan Yusuf Demir, sakatlık problemleri nedeniyle fazla forma giyme şansı bulamamıştı. Demir'in herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen kadroya dahil edilmediği haftalar, taraftarların dikkatini çekmişti.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DA YOK

Yusuf Demir, Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının kadrosunda da yer alamadı.

TARAFTARLAR ŞAŞIRDI

Sakatlık problemi bulunmayan oyuncu için herhangi bir açıklama yapılmazken, sarı - kırmızılı taraftarlar oyuncunun kadroda bulunmamasını şaşkınlıkla karşıladı.

