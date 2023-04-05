SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da 6 milyon euroluk şaşkınlık! Başakşehir maçında da...

Son dakika: Galatasaray'da 6 milyon euroluk şaşkınlık! Başakşehir maçında da...

05.04.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da taraftarları şaşırtan bir olay yaşandı. Sezon başında birçok önemli transfer yapan sarı - kırmızılılarda 6 milyon euroya Rapid Wien takımından kadroya katılan Yusuf Demir, sakatlık problemleri nedeniyle geride kalan kısımda forma şansı bulmakta zorlanmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçı kadrosunda da yer alamadı.

Son dakika: Galatasaray'da 6 milyon euroluk şaşkınlık! Başakşehir maçında da...

Son dakika haberleri: Galatasaray, sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmişti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılıların Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir de dikkat çeken oyuncular arasındaydı.

SAKATLIK PROBLEMİ YAŞAMIŞTI

043b65ba21c44a5cb3f1c34b46d7f291

Sezon başında büyük umutlarla sarı - kırmızılı takıma imza atan Yusuf Demir, sakatlık problemleri nedeniyle fazla forma giyme şansı bulamamıştı. Demir'in herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen kadroya dahil edilmediği haftalar, taraftarların dikkatini çekmişti.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DA YOK

6bbb09e8833a4903b9812b0c94782e73

Yusuf Demir, Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının kadrosunda da yer alamadı.

TARAFTARLAR ŞAŞIRDI

437e1acdd69c477995a5bbe031de4173

Sakatlık problemi bulunmayan oyuncu için herhangi bir açıklama yapılmazken, sarı - kırmızılı taraftarlar oyuncunun kadroda bulunmamasını şaşkınlıkla karşıladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zaniolo'nun paylaşımına Romalılar hücum etti!Zaniolo'nun paylaşımına Romalılar hücum etti!
Penaltı sonrası soyunma odasında ortalık karıştı! Arda Güler'in üzerine yürüdüler "Yemin et!"Penaltı sonrası soyunma odasında ortalık karıştı! Arda Güler'in üzerine yürüdüler "Yemin et!"
Burak Yılmaz depremi! Yuhalandı, veda etti...Burak Yılmaz depremi! Yuhalandı, veda etti...
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Yusuf Demir galatasaray atan dakika haberleri yaşında ak n dakika haberleri maçın başakşehi

En Çok Okunan Haberler

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...

Maaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: 9.500 TL ödeme

Maaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: 9.500 TL ödeme

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 4-0 kazandığı Andorra maçını 3-0 hükmen kaybetti!

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 4-0 kazandığı Andorra maçını 3-0 hükmen kaybetti!

Sergen Yalçın bombası! İstifanın ardından listenin en tepesinde o yer alıyor...

Sergen Yalçın bombası! İstifanın ardından listenin en tepesinde o yer alıyor...

Şampiyonlar Ligi'nden men cezası gelebilir! UEFA harekete geçti...

Şampiyonlar Ligi'nden men cezası gelebilir! UEFA harekete geçti...

Beşiktaş'tan Lale Orta'ya tebrik!

Beşiktaş'tan Lale Orta'ya tebrik!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.