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Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'ın tahtı yıkılıyor! Transferde rekor bonservis...

03.05.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Galatasaray'da sezon başında takıma katılan Victor Nelsson, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Danimarkalı stopere İspanyol devi talip olurken, Arda Turan'ın rekoruyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'ın tahtı yıkılıyor! Transferde rekor bonservis...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de 2021/22 sezonuna 'Gençlik Projesi' ile başlamıştı. Sezon başında birçok transfer yapan sarı - kırmızılılarda en dikkat çeken isimlerden biri performansıyla taraftarın beğenisini kazanan Victor Nelsson olmuştu.

Galatasaray'ın sezon başında Fatih Terim'in isteği üzerine Danimarka ekibi Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Victor Nelsson'a Sevilla talip oldu.

Todofichajes'in haberine göre, İspanyol devi Sevilla, Diego Carlos ve Jules Kounde'nin sezon sonunda takımdan ayrılma olasılıklarından dolayı stoper arayışlarına başladı.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen İspanyol ekibi, rotasını Victor Nelsson'a çevirdi.

15 MİLYON EURO

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Haberin devamında, Sevilla'nın Sportif Direktör Monchi'nin bu transfer sürecini yönettiği ve Nelsson için de girişimlere başlayacağı belirtildi. Ayrıca Sevilla'nın transferi bitirmeyi istediği ve Danimarkalı savunma oyuncusunun bonservis bedeli için de 15 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ifade edildi.

ARDA'NIN REKORU KIRILIYOR

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Galatasaray'ın 2011 yılında 13 milyon euro bonservis bedeli ile Atletico Madrid'e yolladığı Arda Turan, sarı-kırmızılıların en pahalı oyuncu satışı olmuştu.

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