Son dakika: Galatasaray'da başkanlığa Fatih Terim değil bakın kim geliyor!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray, çıktığı 2 maçta toplam 7 gol yiyerek büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Burak Elmas ve yönetiminin de bu skorlardan memnun olmadığı bilinirken son oynanan Kasımpaşa maçında taraftarın yoğun tepkisi televizyondan bile duyuldu. Maç boyunca yönetimi istifaya davet eden Galatasaraylı taraftarların sabrı taşmak üzere. Edinilen bilgiye göre Burak Elmas'ın son hamlesi Trabzonspor maçı olacak...

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ

Burak Elmas ve yönetimi için çanlar çalmaya devam ediyor... Alınan kötü sonuçların yanında Fatih Terim'in görevine son verilmesi taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Domenec Torrent yönetiminde çıkılan 2 maçtan puan alınmayınca işler iyice karıştı. Hal böyle olunca Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Trabzonspor maçından alınacak kötü sonuç Burak Elmas ve yönetimini erken seçime götürebilir.

BAŞKAN FATİH TERİM OLACAK İDDİASI

Galatasaray'da Başkan olarak Fatih Terim'in ismi geçse de tecrübeli teknik adamın şu an için böyle bir tasarrufunun olmadığı öğrenildi. Burak Elmas ve yönetimine sinirli olan tecrübeli teknik adam, aday olan isimleri destekleyerek üstüne düşen görevi yapacak.

ESKİ BAŞKA DURSUN ÖZBEK

Camiada erken seçim sesleri yükselmeye başlarken eski bir isim gündeme geldi. Galatasaray'da bir dönem başkanlık yapmış Dursun Özbek'in mayıs ayında yapılacak bir olağanüstü seçimde aday olması için baskı yapıldığı öğrenildi.

(Skorer)



