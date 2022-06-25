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SON DAKİKA: Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Muslera ve ayrılık...

25.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray'da takıma yeni katılacak isimler için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni başkan Dursun Özbek, "Nokta transferler yapacağız" açıklamasıyla beklentileri yükseltirken, bazı isimlerle de vedalaşılması gündemde. Birçok isim için iddialar ortaya atılmaya devam ederken, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Muslera ve ayrılık...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör meselesinindeki belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından, transferler için meraklı bekleyiş başladı. Sarı-Kırmızılı ekip uzun uğraşlar sonucu Abdülkerim Bardakcı ile büyük oranda anlaşırken takıma katılacak isimlerin yanında, takımdan ayrılacak bazı isimler için de yeni kararlar almak üzere...

MUSLERA'YI İSTİYORLAR!

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Performansıyla birçok isim Avrupa kulüplerinin radarına girerken, Fransa'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Fransız basınından 'foot-sur7' nin haberine göre; Ligue 1 ekiplerinden Rennes, 2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Fernanda Muslera için devrede...

MIN-JAE + MUSLERA LİSTEDE

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Son günlerde Fenerbahçe'den Kim Min-jae için de temas halinde olduğu bilinen Fransız ekibi, takımın ihtiyaçları doğrultusunda Fernando Muslera'yı da transfer listesine yazdığı öğrenildi. Kaleci Alfred Gomis'in performansından tatmin olmayan Rennes ekibi, milli kaleci Doğan Alemdar'ın gelişimine destek olması için Muslera'yı kadroya katmak istiyor.

Ayrıca haberde; Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki kalecinin 2 milyon Euro düzeyinde bir bonservisle kadroya katılabileceği aktarıldı.


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