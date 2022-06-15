Son dakika: Galatasaray'da bilinmezlik sona eriyor! Yeni teknik direktörün Okan Buruk olması artık an meselesi...

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın teknik direktörü belli oluyor. Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından gaza basan sarı-kırmızılılar bir an önce bilinmezliği ortadan kaldırıp hocayı açıklamak istiyor. Dursun Özbek, "Galatasaray'a ekibimle birlikte hizmet için geldik. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projemiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz." demişti.

OKAN BURUK GALATASARAY'INA KAVUŞUYOR

Okan Buruk ile büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi, son dakika pürüzü yaşanmaması halinde 48 yaşındaki teknik direktör ile sözleşme imzalayacak.

TARAFTARLARIN BASKISI İŞE YARADI

Aylardır katıldığı her platformda Galatasaray'dan teklif beklediğini belirten Okan Buruk, Burak Elmas yönetiminden ret yemişti. Sarı-Kırmızılı taraftarların sosyal medyada uzun süredir kampanyalar düzenlediği Okan Buruk, sevdalısı olduğu renklere bir adım daha yaklaştı. (A Spor)



