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Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'a tepki: "Ben, Gedson'u bırakmazdım!"

28.03.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Galatasaray'da son olarak yapılan yıllık olağan genel kurul toplantısında başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmemiş ve tüzük gereği seçime gitme kararı alınmıştı. Bu gelişmelerin akabinde eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Gedson Fernandes transferi hakkında eleştirilerde bulundu. İşte Albayrak'ın o sözleri...

Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'a tepki: "Ben, Gedson'u bırakmazdım!"
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmediği yıllık olağan kongre sonrasında sarı - kırmızılı camianın eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş ile yarışa girilen Gedson Fernandes transferi için Burak Elmas ve yönetimine tepki gösterdi. İşte haberin detayları...

"BEN OLSAM GEDSON'U BIRAKIR MIYDIM?"

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TRT Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağlayıp, Çaykur Rizespor'a kiraladığı Fernandes hakkında, "Pilota bile prim verdim Gedson Fernandes'i şu saatte yetiştir diye. Ben olsaydım Fernandes gidebilir miydi, başka takıma?" diye sordu.

"KEREM'İ HER HAFTA ARIYORUM"

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Yönetimde olduğu sırada Galatasaray'a transfer ettikleri Kerem Aktürkoğlu'nun performasının sorulması üzerine ise Albayrak, "Kerem Aktürkoğlu'nu her hafta arıyorum. Sadece Kerem'i değil ailesini de arıyorum. Marcao ile olan tartışmasıyla ilgili de Kerem'i aradım; 'Sakın Galatasaray ile va takım arkadaşınla ilgili beyanat verme' dedim. Bana verdiği sözü tuttu. Sadece Kerem değil, diğer Galatasaraylı oyuncuların da her zaman yanında oldum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A HİZMETTEN KAÇMAM"

Albayrak, yeniden Galatasaray yönetimde görev almayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya ise "Benim Galatasaray'a daha çok borcum var. Ben Galatasaray'dan kopamam, Galatasaraysız yaşayamayam. Ortam müsait olursa Galatasaray'da hizmetten kaçmam" yanıtını verdi.

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Abdurrahim Albayrak Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Gedson Fernandes
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