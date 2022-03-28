Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'a tepki: "Ben, Gedson'u bırakmazdım!"

Son dakika haberleri... Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmediği yıllık olağan kongre sonrasında sarı - kırmızılı camianın eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş ile yarışa girilen Gedson Fernandes transferi için Burak Elmas ve yönetimine tepki gösterdi. İşte haberin detayları...

"BEN OLSAM GEDSON'U BIRAKIR MIYDIM?"

TRT Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağlayıp, Çaykur Rizespor'a kiraladığı Fernandes hakkında, "Pilota bile prim verdim Gedson Fernandes'i şu saatte yetiştir diye. Ben olsaydım Fernandes gidebilir miydi, başka takıma?" diye sordu.

"KEREM'İ HER HAFTA ARIYORUM"

Yönetimde olduğu sırada Galatasaray'a transfer ettikleri Kerem Aktürkoğlu'nun performasının sorulması üzerine ise Albayrak, "Kerem Aktürkoğlu'nu her hafta arıyorum. Sadece Kerem'i değil ailesini de arıyorum. Marcao ile olan tartışmasıyla ilgili de Kerem'i aradım; 'Sakın Galatasaray ile va takım arkadaşınla ilgili beyanat verme' dedim. Bana verdiği sözü tuttu. Sadece Kerem değil, diğer Galatasaraylı oyuncuların da her zaman yanında oldum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A HİZMETTEN KAÇMAM"

Albayrak, yeniden Galatasaray yönetimde görev almayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya ise "Benim Galatasaray'a daha çok borcum var. Ben Galatasaray'dan kopamam, Galatasaraysız yaşayamayam. Ortam müsait olursa Galatasaray'da hizmetten kaçmam" yanıtını verdi.

