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SON DAKİKA: Galatasaray'da Burak Elmas, aday olmayacağını açıkladı

16.05.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüpteki seçim gündemine dair basın toplantısı düzenliyor. Canlı aktarıyoruz...

SON DAKİKA: Galatasaray'da Burak Elmas, aday olmayacağını açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın toplantısında seçim gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

"GALATASARAY BAŞKANI OLARAK, SON KEZ ÇIKIYORUM, ADAY DEĞİLİM"

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"Ümit ediyorum ki Galatasaray başkanı olarak, son kez çıkıyorum. Aday değilim. 11 Haziran'da gerçekleşecek seçimle ilgili etrafıma da defalarca kez söyledim aday olmayacağımı. Listelerin verileceği son tarihten önce bunu söyleyerek spekülasyonların önünü kapatmak istedim."

"ÇİRKİN VE KİŞİLERİN KENDİ EGOLARININ..."

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Burak Elmas: "Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim."

"27 MİLYON EURO'YA İNDİRDİK"

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Burak Elmas: "Kısa görev süremizde Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek hamleler yaptık. Önce size defalarca anlattığımız duyulmasını istediğimiz ya da istemediğimiz olaylardan bahsetmek istiyorum. Geldiğimizde 50 milyon Euro olan takım maliyetini 27 milyon Euro'ya indirdik."

"KEMERBURGAZ İÇİN ONAYI ÇIKMIŞ BİR ARAZİ BULACAKLARDIR"

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"85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. Bunların hepsi olağan genel kuruldan 6 ay itibarıyla yapılanlardır. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık. Açılan davalarda 16.2 milyon TL indirim alarak uzlaşmaya gittik. Gayrımenkullerimizle ilgili şeffaf biçimde mevcut durumları, yapılması gerekenleri paylaştık. Uzun zamandır süren, bir türlü halledilememiş olan Galatasaray markasının en önemli göstergelerinden biri olan Galatasaray Adası'nı hukuki davaları iyi takip ederek sonuca erdirdik. Galatasaray Adası'nı tekrar ait olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir kiracı olmadan üzerinden kazandırdık. Kemerburgaz için tüm izinleri aldık. Yeni gelen yönetim de Kemerburgaz için onayı çıkmış bir arazi bulacaklardır."

DETAYLAR BİRAZDAN...

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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