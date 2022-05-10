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  4. Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'ın 'çilek' transferi suya düştü! Bakın sebebi neymiş...

Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'ın 'çilek' transferi suya düştü! Bakın sebebi neymiş...

10.05.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da gerçekleştirilen yıllık olağan kongre toplantısında başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrasında sarı - kırmızılı camia zorunlu olarak tüzük gereği seçime gitme kararı almıştı. Başkanlık koltuğunu 11 Haziran'da devredecek olan Elmas'ın Alexis Sanchez için kurduğu transfer hayalleri de suya düştü.

Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'ın 'çilek' transferi suya düştü! Bakın sebebi neymiş...
Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

ŞLİ Şili
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da idari yönden ibra edilmeyen ve başkanlık görevini devredecek olan Burak Elmas'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcu Alexis Sanchez ile anlaştığı ancak sarı - kırmızılı camiada yaşanan seçim süreci sonrasında transferin askıya alındığı ortaya çıktı.

SEÇİM SÜRECİ, TRANSFERİ SUYA DÜŞÜRDÜ

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İtalyan basını, Inter'den sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez'in, Galatasaray'la her konuda anlaştığını ancak seçim süreci nedeniyle projenin gerçekleşmesinin zor olduğunu duyurdu.

TRANSFER TEHLİKEYE GİRDİ

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Galatasaray'la görüşmeler yapan ve hemen hemen her konuda anlaşmaya varan Şilili yıldızın transferinin, Galatasaray'da yaşanan gelişmeler nedeniyle tehlikeye girdiği yazıldı.

ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

Galatasaray'da yönetimin değişeceği, bu paralelde Torrent'in de gönderilmesinin gündemde olduğu hatırlatılan haberde; Alexis Sánchez'in de alternatif tekliflere yöneldiği belirtildi.

5 GOL - 3 ASİST

33 yaşındaki oyuncuyu İspanyol ekibi Sevilla da istiyor. Inter formasıyla bu sezon Serie A'da 26 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu 5 gol atıp, 3 de asist yaptı.

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