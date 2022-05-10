Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'ın 'çilek' transferi suya düştü! Bakın sebebi neymiş...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da idari yönden ibra edilmeyen ve başkanlık görevini devredecek olan Burak Elmas'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcu Alexis Sanchez ile anlaştığı ancak sarı - kırmızılı camiada yaşanan seçim süreci sonrasında transferin askıya alındığı ortaya çıktı.
İtalyan basını, Inter'den sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez'in, Galatasaray'la her konuda anlaştığını ancak seçim süreci nedeniyle projenin gerçekleşmesinin zor olduğunu duyurdu.
Galatasaray'la görüşmeler yapan ve hemen hemen her konuda anlaşmaya varan Şilili yıldızın transferinin, Galatasaray'da yaşanan gelişmeler nedeniyle tehlikeye girdiği yazıldı.
Galatasaray'da yönetimin değişeceği, bu paralelde Torrent'in de gönderilmesinin gündemde olduğu hatırlatılan haberde; Alexis Sánchez'in de alternatif tekliflere yöneldiği belirtildi.
33 yaşındaki oyuncuyu İspanyol ekibi Sevilla da istiyor. Inter formasıyla bu sezon Serie A'da 26 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu 5 gol atıp, 3 de asist yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum